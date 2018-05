Le Salon écolo de retour

Crédit photo : Audrey Leblanc

ENVIRONNEMENT. C’est le 3 juin prochain qu’aura lieu la 3e édition du Salon écolo dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement. L’événement se tiendra de 10h à 16h à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Le Salon écolo a pour mission de sensibiliser la communauté à l’importance de préserver l’environnement au quotidien, par de petits gestes écologiques et responsables. L’événement met en lumière les nombreux produits et services écoresponsables qui sont accessibles.

Cette année, les visiteurs pourront assister à 3 conférences :

➢ À 13h : Un voyage pas comme les autres, par AVES (un organisme à but non lucratif qui oeuvre en solidarité internationale, principalement en éducation à la solidarité et dans le domaine du commerce équitable)

➢ À 13h45 : Le miel et sa véritable saveur, par Samuel Rivard du Fief d’Orvilliers

➢ À 14h30 : La récupération de la maison à l’usine, par le Groupe RCM inc. / Récupération Mauricie SENC

Afin de promouvoir l’alimentation locale, des plants de tomates biologiques seront distribués aux visiteurs. Également, le compost sera en vedette au Salon écolo. Un kiosque démystifiera les mythes et réalités reliés à cette pratique. De plus, les visiteurs auront la chance de gagner un composteur domestique pour composter à la maison.

Une section réservée aux enfants a été prévue; ainsi les petits pourront en apprendre davantage sur la protection de l’environnement tout en s’amusant. Pour des informations supplémentaires sur l’événement, consultez la page Facebook du Salon écolo, contactez le salonecolo@gmail.com ou le 418 325-2025