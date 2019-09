Salon du livre: vers des innovations numériques dès 2020

Le Salon du livre de Trois-Rivières s’associe au DigiHub de Shawinigan pour développer de nouveaux outils numériques visant à faire rayonner l’événement.

L’événement bénéficie d’un financement annuel de 83 500$ pendant trois ans provenant du fonds Stratégie numérique du Conseil des arts du Canada.

Pour répondre aux défis technologiques, un laboratoire numérique a été mis en place avec le DigiHub. Il s’agit du troisième laboratoire numérique à Trois-Rivières, après ceux du Musée POP et du Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi).

Il s’agit de l’occasion, pour le Salon du livre, de se doter d’une approche numérique créative fondée sur des prototypes développés en co-création. Une première rencontre entre les deux organisations a déjà eu lieu afin d’identifier certains enjeux sur lesquels travailler.

«On a identifié quelques enjeux auxquels on fait face, comme la cueillette de métadonnées pour se greffer à un projet de plan culturel global de Culture Mauricie et des façons de faire rayonner le Salon du livre hors les murs et en dehors de la durée de l’événement. Le territoire de la région est grand et ce n’est pas tout le monde qui peut venir nous visiter. Pourrait-on développer quelque chose en ce sens? On voudrait aussi attirer certains publics», précise Julie Brosseau, directrice générale du Salon du livre de Trois-Rivières.

L’objectif est également de développer de nouveaux moyens permettant de mettre en relation les auteurs et les illustrateurs avec le public, qu’il soit présent durant l’événement ou qu’il soit à l’extérieur de l’enceinte du CECi.

L’équipe du DigiHub proposera bientôt des projets répondant à la réalité spécifique du Salon du livre de Trois-Rivières.

«Tout le monde est sorti énergisé de cette première rencontre. C’est un projet sur trois ans et on commence le processus cet automne, mais on veut déjà avoir des choses en place pour le Salon du livre 2020. On veut voir comment les visiteurs et les auteurs s’approprient nos prototypes pour ensuite les améliorer. Ils pourraient aussi être utilisés ailleurs par la suite», indique Claudine Drolet, chargée de projet en patrimoine et muséologie numérique au DigiHub.

Le prochain Salon du livre de Trois-Rivières se déroulera du 26 au 29 mars 2020.