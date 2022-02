Salon du livre: une invitation à entrer dans la marge

Après une édition 2020 annulée et une édition 2021 tenue en virtuel, le Salon du livre de Trois-Rivières déposera de nouveau ses pénates au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de l’Hôtel Delta du 24 au 27 mars. Cette 34e édition se déroulera sous la thématique En marge.

« Ce sera un Salon du livre normal, mais un peu en marge, en ce sens qu’il y aura certaines activités virtuelles, des activités traditionnelles reviendront et il y aura sans doute le port du masque. Toutefois, cette thématique offre beaucoup de possibilités d’interprétation et d’animation. La marginalité sera fêtée, positive et célébrée, lance Lise Quirion, présidente du conseil d’administration du Salon du livre de Trois-Rivières. C’est une invitation à découvrir des genres littéraires marginaux, à se familiariser avec des sujets variés qu’on connaît peu ou à explorer un sujet connu sous des angles inédits. »

C’est le journaliste et écrivain Michel Jean qui agira à titre de président d’honneur de l’événement. Michel Jean a écrit dix livres et a participé à plusieurs collectifs. Ses origines autochtones résonnent dans plusieurs de ses écrits, dont son ouvrage Kukum qui rend hommage à son arrière-grand-mère.

« La marge reste toujours quelque chose de très présente en littérature. Un Salon du livre, c’est un peu ça. C’est l’opportunité de rencontrer nos auteurs favoris, mais aussi de tomber sur un auteur inconnu, qui nous interpelle. Ça nous pousse vers d’autres types de livres que ce qu’on lit normalement », souligne celui qui se réjouit à l’idée de retrouver l’ambiance d’un Salon du livre.

L’événement mettra à nouveau en lumière une ribambelle de genres littéraires par le biais d’invités de renom: l’auteure et animatrice Émilie Perreault, l’auteure, comédienne et artiste de spoken word Elkahna Talbi, Alain Farah, Monique Proulx, l’auteure jeunesse Valérie Fontaine, ainsi que le comptable et chroniqueur spécialisé en finances personnelles Pierre-Yves McSween.

Par ailleurs, Ghislain Taschereau sera l’écrivain en résidence et relèvera le défi d’écrire un texte par jour et de le partager aux visiteurs du Salon du livre au terme de chaque journée. Ces textes seront aussi publiés sur le site web du Salon du livre.

La maison d’édition Les 400 coups sera aussi à l’honneur durant l’événement à titre d’Éditeur à l’honneur.

Tous les détails de la programmation seront dévoilés le 16 mars.

Les finalistes sont…

Le Salon du livre de Trois-Rivières remettra plusieurs prix à l’occasion de sa 34e édition. Le comité organisateur a dévoilé les finalistes des Prix BD et des Nouvelles voix de la littérature récompensant la relève littéraire de la Mauricie/Centre-du-Québec.

Prix BD adulte

Mégantic, un train dans la nuit | Christian Quesnel et Anne-Marie Saint-Cemy

| Christian Quesnel et Anne-Marie Saint-Cemy Le petit astronaute | Jean-Paul Eid

| Jean-Paul Eid Football-Fantaisie | Zviane

Prix BD jeunesse

Truffe | Fanny Britt et Isabelle Arsenault

| Fanny Britt et Isabelle Arsenault Mon Teddy à moi | Rémy Simard

| Rémy Simard Aventurosaure – Les portes de Jurassia | Julien Paré-Sorel

Prix des Nouvelles voix de la littérature