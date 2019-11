Salon des métiers d’art: diversité et nouveauté au programme

Le Salon des métiers d’art de Trois-Rivières revient au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) pour une deuxième année, du 22 au 24 novembre. Pour cette 14e édition, 50 exposants créateurs seront au rendez-vous, dont près de la moitié qui en seront à une première présence à l’événement.

«Normalement, les artisans font une série de salons, car c’est important de changer d’endroits pour voir si la clientèle répond bien à leurs produits, explique Sylvie Leblanc, coordonnatrice du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières. Cette année, on accueille 20 nouveaux exposants. C’est formidable! Ça amène tellement de diversité au Salon.»

La diversité se retrouve en plein cœur de l’événement qui se déroulera justement sous le thème de la diversité et du savoir-faire.

Le Salon des métiers d’art accueillera également une quinzaine d’exposants spécialisés dans les matériaux récupérés, tels que le bois, la fourrure, les métaux et le verre.

«Chaque année, je me réjouis de revoir et de découvrir des artisans. C’est extraordinaire d’en voir autant de nouveaux cette année. Je suis toujours surprise par la créativité et la technique que démontrent les artistes. Ils refont vivre des objets, leur donnent vie», souligne Fabiola Toupin, ambassadrice du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières.

Le fait de tenir le Salon des métiers d’art au CECi permet à l’événement d’intégrer des animations et ateliers en continu durant le week-end. Le vendredi, Mylène Samson proposera un atelier de céramique accessible dès l’âge de 5 ans en après-midi. Le lendemain, Lydia Gazaille invitera les visiteurs à participer à la création d’une mosaïque de verre collective sous le thème Trois-Rivières en lumière. Le 24 novembre, il y aura un atelier de sérigraphie de cartes de souhaits avec Valérie Guimond.

Par ailleurs, des démonstrations de feutrage et de port de vêtements adaptables se feront avec les exposants durant l’événement.

Les visiteurs pourront aussi voter pour leur artiste coup de cœur par voie électronique.

Notons que le coût d’entrée au Salon des métiers d’art est de 3$ pour les 14 ans et plus. Cela donne d’accès à toutes les animations, démonstrations et kiosques pour les trois jours de l’événement.