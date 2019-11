Salon de Noël du Cercle de Fermières : 50 artisans au rendez-vous

Le Cercle de Fermières de Trois-Rivières tiendra la 13e édition de son Salon de Noël ce dimanche (17 novembre) de 10h à 16h30 au Centre des Ormeaux (rue Chapleau).

Près de 50 artisans seront sur place avec leurs œuvres faites à la main, originales, diversifiées et de qualité.

Le Cercle de Fermières Trois-Rivières est un organisme sans but lucratif qui est voué à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

Cet événement agit également comme campagne de financement pour l’organisme dans le but de lui permettre de continuer d’offrir gracieusement les cours et ateliers, ainsi que de permettre l’achat des matériaux aidant à supporter les œuvres caritatives organisées annuellement.