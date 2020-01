Salle J.-Antonio-Thompson: la rénovation fera l’objet d’un concours d’architecture

La Ville de Trois-Rivières ira en concours d’architecture pour réaliser les rénovations majeures qui devront être effectuées à la salle J.-Antonio-Thompson.

La tenue d’un concours d’architecture devenait essentielle pour avoir accès à certaines subventions.

«En ce moment, on est à l’étape d’analyser les besoins en accordant un contrat pour la rédaction d’un Programme fonctionnel et technique, précise Ghislain Lachance, directeur général adjoint et directeur des Travaux publics. On devra ensuite déposer le tout aux gouvernements provincial et fédéral pour valider si on peut avoir des subventions. On pense que oui. »

Il y a quelques mois, les travaux à effectuer étaient estimés à 20 millions $. Aujourd’hui, on s’attend plutôt à ce que ces rénovations majeures frôlent les 30 millions $.

Ces travaux permettront notamment de mettre à niveau les rénovations qui avaient été effectuées en 1982. La scène, le balcon et les toilettes seront rénovés.

Denis Roy, conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation fait notamment remarquer que le foyer de la salle est conçu pour 200 personnes, tandis que la salle peut accueillir 1000 spectateurs.

La billetterie sera aussi améliorée. En ce sens, en juin dernier, la Ville de Trois-Rivières avait acquis le bâtiment adjacent de la salle dans le but d’améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite à la salle, ainsi que l’accueil.

«La salle de 1927 restera sensiblement pareille dans sa configuration. Les bancs changent et on améliore les finis. La majorité des travaux concerne les rénovations de 1982 qu’il faut refaire», indique M. Lachance.

Durant la période des travaux, la salle de spectacle sera fermée au public. Interrogé sur cette question, le maire avançait que la salle pourrait être inaccessible pour environ un an.

Le dernier concours d’architecture mené à Trois-Rivières est celui de la construction de l’Amphithéâtre.