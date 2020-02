Salle comble pour la première édition de la soirée «Donner, c’est compter»

Les Cataractes de Shawinigan et la Fondation de la SSS de l’Énergie ont annoncé qu’à un peu plus d’un mois de l’événement, les billets pour la première édition de la soirée «Donner, c’est compter» se sont tous envolés. Au total, plus de 450 personnes participeront à cette soirée unique dans la région. «Nous sommes heureux de sentir l’engouement de la communauté d’affaires envers cette première édition», a commenté Pascal Dupuis, ancien joueur des Cataractes, double champion de la Coupe Stanley et co-président d’honneur de la soirée. «À un peu plus d’un mois de l’événement, nous sommes à peaufiner les derniers détails qui, nous l’espérons, feront de cette soirée un incontournable dans la région pour les années à venir», ajoute Amélie Vallée, directrice générale de la Fondation de la SSS de l’Énergie et co-présidente d’honneur de l’activité. Les deux partenaires remercient sincèrement chaque personne qui s’est procurée des billets et tiennent à rappeler que malgré la fin de la vente, les citoyens pourront prendre part à l’encan électronique pendant la soirée du 19 mars via un lien internet qui sera rendu disponible le jour même sur les pages Facebook des deux organisations. Rappelons que les fonds amassés seront réinvestis dans la concrétisation de projets novateurs en matière de santé dans notre région ainsi que dans le Fonds d’études des Cataractes de Shawinigan.