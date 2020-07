Saison touristique 2020: de l’intensité au mètre carré!

Cet été, Tourisme Trois-Rivières veut encourager les Trifluviens à repartir à la découverte de la ville et invite les gens des régions limitrophes à faire de même.

Circuits découvertes, expériences gourmandes, sorties culturelles et activités de plein air sont au programme de cette saison touristique assurément différente des dernières années. Une offre adaptée aux normes sanitaires attend les touristes.

«Il y a eu une belle créativité et adaptabilité de la part des acteurs du tourisme de la ville. On constate que notre notoriété touristique grandit chaque année. Le tourisme représente des retombées annuelles de 213 millions $ à Trois-Rivières. Nous nous attendons à accueillir un certain nombre de touristes d’ailleurs au Québec, mais plus que jamais, les résidents de la Mauricie et des régions environnantes auront un impact sur le succès de cette saison estivale. Ils contribueront directement à la vitalité de notre offre touristique», souligne Yves Lacroix, président du conseil d’administration d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières.

En nouveauté, on retrouvera, d’ici quelques jours, trois nouveaux circuits de marche au centre-ville afin d’inciter les marcheurs à découvrir des coins parfois méconnus du secteur.

Les trois circuits auront la place Pierre-Boucher comme point de départ.

Le circuit Architecture et patrimoine (0,8 km) entraînera les piétons du côté du site patrimonial déclaré de Trois-Rivières, l’un des trois premiers noyaux de peuplement de la Nouvelle-France.

De son côté, le circuit L’Urbain (2,7 km) proposera une excursion au cœur du centre-ville qui s’est développé après le grand incendie de 1908. C’est l’occasion de porter attention à la variété architecturale du centre-ville, aux personnages marquants de son histoire et de l’art urbain.

Enfin, le circuit Le Panoramique (2,8 km) s’attarde aux abords du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Les grands espaces riverains autrefois occupés par l’activité portuaire et par l’industrie papetière ont fait place aujourd’hui à des aménagements riverains publics offrant une vue imprenable sur ces cours d’eau.

«C’est remarquable ce qu’on a réussi à accomplir. Cet été, on vous offre de l’intensité au mètre carré! Donnez-vous le temps de redécouvrir votre ville. J’ai un coup de cœur particulier pour la rue des Forges piétonne et l’ambiance que ça amène au centre-ville. Ultimement, j’aimerais qu’on puisse mettre en place d’autres petites initiatives pour encourager les visiteurs à découvrir également les autres districts de la ville», lance le maire Jean Lamarche en invitant les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec à venir visiter la ville.

Ces circuits s’ajoutent à ceux déjà existants, soit les circuits en arts, de la poésie, des musées, patrimonial, ludique, ainsi que shopping et gourmet.

La vie culturelle passe par les musées

La Carte Musées donne accès aux lieux suivants : Musée POP

Boréalis

Vieille Prison de Trois-Rivières

Manoir Boucher de Niverville

Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Musée des Ursulines

Musée Pierre-Boucher

Manoir de Tonnancour – Galerie d’art du Parc

Centre d’exposition Raymond-Lasnier

Maison Rocheleau dite «Manoir des Jésuites»

Église St. James

Espace Pauline-Julien *Notons que le Musée militaire de Trois-Rivières et le Musée du Père Frédéric Janssoone sont fermés en 2020.

Les musées et centres d’exposition de Trois-Rivières sont au cœur de l’offre culturelle cet été. D’ailleurs, la Carte Musées est en vente au coût de 30$, plutôt que 75$, et donne accès à 13 institutions, un véritable coup de cœur pour Christine Beaulieu, comédienne originaire de Pointe-du-Lac et ambassadrice de Tourisme Trois-Rivières.

«Les possibilités culturelles sont vraiment dans les musées cet été, note-t-elle. J’ai été impressionnée de la façon dont Trois-Rivières a réagi à la crise et les musées se sont bien adaptés. Apportez votre téléphone intelligent pour avoir accès à du contenu bonifié.»

Facile à utiliser et particulièrement économique, la Carte Musées est transférable et n’a aucune date d’expiration. Elle est en vente au Bureau d’information touristique du centre-ville.

Les visiteurs pourront aussi s’y procurer gratuitement le Guide des circuits, six virées originales thématiques à travers la cité de Laviolette, en plus d’obtenir des conseils sur les lieux à visiter.

Par ailleurs, deux nouveaux forfaits ont été développés en collaboration avec Escapade Mauricie : un forfait culture, qui inclut la Carte Musées, ainsi qu’un forfait axé sur la nature dans la région.

Tourisme Trois-Rivières invite les citoyens et les touristes à planifier leur escapade à Trois-Rivières via le www.tourismetroisrivieres.com.

