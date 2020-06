Mercredi après-midi, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à une perquisition et trois arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à des informations reçues par les enquêteurs, selon lesquelles un individu s’adonnait au trafic de stupéfiants à partir d’une résidence de la rue Mathias Balcer, située dans un environnement familial.

Les policiers se sont présentés à l’adresse en milieu d’après-midi et y ont perquisitionné les lieux.

Ils ont notamment effectué la saisie record de 21 litres de GHB, communément appelé « drogue du viol ».

Également, plusieurs comprimés de métamphétamines et de kétamine ainsi que certaines quantités de psilocybine (champignons magiques), de haschich et de cocaïne. Des médicaments d’ordonnance ont aussi été retrouvés ainsi que divers items reliés au trafic de stupéfiants.

Trois personnes se trouvant sur les lieux ont été arrêtées et conduites au Quartier général. Le responsable des lieux, un homme de 34 ans, est demeuré détenu et comparaîtra aujourd’hui sous des accusations de possession et trafic de drogues.

Les deux autres individus, des hommes âgés respectivement de 29 et 40 ans, furent libérés avec une promesse de comparaître.