Sainte-Geneviève-de-Batiscan: QW4RTZ à la rencontre des jeunes et en spectacle ce soir

RENCONTRE. Le groupe trifluvien a capella QW4RTZ sera de passage ce vendredi soir, dès 20h, à la salle Denis-Dupont de l’École secondaire Le Tremplin, située à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Ils ont donc profité de leur visite pour rencontrer les jeunes étudiants plus tôt dans la journée.

Le mois dernier, le groupe trifluvien avait fait le même type de rencontre avec l’École Val-Marie, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. https://www.lhebdojournal.com/qw4rtz-enflamme-jeunes-a-lecole-val-marie/

«Nous avions déjà rencontré quelques-uns de ces jeunes dans le cadre de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie ( TREM) et on revient aujourd’hui pour leur passer des messages que nous n’avions pas pu leur livrer la dernière fois. On va leur faire découvrir de nouvelles chansons également», commente François Pothier Bouchard, membre du groupe.

Des élèves de l’Association des personnes vivant avec un handicap (APEVAH), de 6e année, ainsi que de secondaires 1, 2 et 3 ont eu droit à cette prestation.

Spectacle à 20h

Les spectateurs présents ce soir auront droit à la fidèle recette de QW4RTZ, soit quatre gars et quatre micros. Et n’allez pas croire qu’ils ont besoin d’instrument, car vous n’y verrez que du feu de toute façon.

Quelque 70 places sont encore disponibles pour ce soir et une dizaine d’élèves de l’École secondaire Le Tremplin assureront la première partie.

«On est en spectacle ce soir et ce sera un spectacle intimiste. On va s’arranger pour que ce soit un show spécialisé, alors nous allons offrir quelques surprises. On va s’adapter dans notre façon de faire», explique M. Pothier Bouchard.

«Lorsqu’on est dans une plus petite salle comme celle-là, où on est en réaction directe avec les gens, il y a une forte énergie qui s’installe. On voit les gens et on les voit réagir à nos blagues, alors il se passe quelque chose de spécial. On retourne aux sources de QW4RTZ ce soir», ajoute François FA2 Dubé.

Dans ce nouveau spectacle, QW4RTZ va là où la voix de l’homme n’a jamais vibré. Serge Postigo est de retour à la mise en scène avec la ferme intention de prouver que quatre gars sur scène peuvent prendre plus d’espace qu’une troupe de danseurs et de musiciens.

Le quatuor interprétera de la chanson française et québécoise, de grands succès pop d’hier à aujourd’hui, du rap, du heavy métal et du jazz… parsemé de beaucoup d’humour et a cappella! (JC/ Source: Marie-Pier Lemaire)