Saint-Narcisse investit plus de 886 000 $ pour la réfection de deux rangs

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-NARCISSE. La municipalité de Saint-Narcisse injecte une somme de 886 390 $ pour refaire la chaussée du rang Sainte-Marguerite et du 2e Rang Nord.

Les travaux sont déjà entamés et le pavage est prévu pour la mi-septembre. Des équipes seront à l’œuvre pendant plusieurs semaines sur un tronçon de 2 kilomètres du rang Sainte-Marguerite et sur 2,3 kilomètres du 2e Rang Nord.

Pour le maire de la municipalité, Guy Veillette, la réfection de ces routes est d’abord et avant tout une question de sécurité. «Il y a des cavités dans la chaussée où l’eau s’accumule et ça crée des risques d’aquaplanage, explique-t-il. C’est très dangereux. C’est des accumulations importantes, de quatre à six pouces parfois.»

«On ne veut pas léguer aux générations futures des infrastructures en mauvais état, ajoute M. Veillette. On a investi beaucoup dans le réseau routier au cours des dernières années parce que ça touche le quotidien des gens. Depuis 2006, on avait pour projet de refaire le 2e Rang Nord. C’était un des rangs les plus amochés.»

La municipalité avait réussi à réparer la chaussée sur un peu plus d’un kilomètre, mais n’avait pas pu investir davantage depuis. «Quand on refait des routes, on s’assure de choisir des matériaux durables. On prend, entre autres, un produit qui va mieux résister aux gels et aux dégels», indique Guy Veillette.

Le gouvernement provincial contribue au projet en assumant la moitié de la facture. L’autre moitié provient du budget de la municipalité de Saint-Narcisse et de celle de Saint-Luc-de-Vincennes, qui verse quelque 50 000 $ pour une partie du 2e Rang Nord qui se trouve sur son territoire.