Saint-Louis-de-France: 20 M$ pour régler la problématique de refoulement d’égout

Ces travaux étaient attendus depuis longtemps par les citoyens du district de Saint-Louis-de-France aux prises avec des problèmes de refoulement d’égout: la Ville de Trois-Rivières lancera le processus de plans et devis pour la réalisation des travaux aux réseaux d’eau potable et d’égout, ainsi qu’aux postes de pompage principal et Goulet, dans les prochaines semaines.

À terme, ces travaux viendront régler la problématique qui entraînait des refoulements d’égout au printemps.

« C’est une grande nouvelle pour Saint-Louis-de-France, lance le conseiller municipal du district, Michel Cormier. Ça fait au moins six ans qu’on travaille là-dessus. Tout le monde a mis la main à la pâte pour que ça puisse se faire. »

Grâce aux tests de fumée réalisés ces dernières années, la Ville a découvert que les drains de fondation des maisons concernées étaient branchés sur le réseau pluvial, qui se transférait ensuite dans le réseau d’égout. Au printemps, la nappe phréatique est haute dans le secteur et cette situation entraînait les refoulements. C’était aussi le cas lors de pluies abondantes.

« Lorsque les tests de fumée se faisaient, je me souviens d’une dame qui était sortie de chez elle en panique parce que sa maison était remplie de fumée. C’est là qu’on voyait que les raccordements n’étaient pas conformes », précise M. Cormier.

Le nouveau réseau fera en sorte que les drains seront connectés directement sur le réseau d’égout.

On parle d’un investissement de 20 millions $ sur une période de cinq ans. La Ville de Trois-Rivières estime qu’elle pourra obtenir 61% du montant en subvention des paliers de gouvernement provincial et fédéral.

Les travaux débuteront en 2021, mais la plus grande partie du chantier se fera en 2022 et 2023.

Durant la séance publique du conseil municipal, le conseiller du district Saint-Louis-de-France a pris le temps de remercier le cabinet du maire et tous les fonctionnaires qui ont travaillé sur le projet, ainsi que les citoyens du secteur pour leur patience et qui ont cru en lui et en la Ville pour réaliser ces travaux.