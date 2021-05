Sacs de plastique à usage unique : la Ville veut connaître l’opinion des gens d’affaires

Chaque année à Trois-Rivières, 16 millions de sacs d’emplettes sont utilisés. Nombreux sont abandonnés dans l’environnement ou se retrouvent à la poubelle. Préoccupée par la situation, la Ville de Trois-Rivières songe à encadrer l’usage des sacs d’emplette à usage unique sur son territoire.

La Ville de Trois-Rivières souhaite obtenir l’opinion des gens d’affaires via un questionnaire en ligne. Ce questionnaire vise à connaître les pratiques en matière de distribution de sacs d’emplette et à obtenir l’opinion des gens d’affaires sur les alternatives envisagées, sachant que les différents types de sacs d’emplettes, comme les sacs de plastique et les sacs de papier, ont tous des impacts sur l’environnement.

La date limite pour répondre au sondage est le vendredi 28 mai 2021. Pour répondre au questionnaire, cliquer sur le lien suivant: https://opinion.ciblerecherche.com/SE/3/3RSacs/

Les résultats seront traités en toute confidentialité et en préservant l’anonymat.