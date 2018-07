Sa première course automobile à 51 ans

Crédit photo : Audrey Leblanc

COURSE AUTOMOBILE. À 51 ans, la Trifluvienne Josée Samson réalise un rêve qu’elle a secrètement entretenu depuis l’adolescence : être pilote automobile. Elle participera à sa toute première course lors de la Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières.

C’est à bord de sa voiture d’un rose éclatant qu’elle prendra le départ. «Quand j’y pense, j’ai des frissons, confie-t-elle. C’est un rêve que j’ai depuis tellement longtemps. C’est vraiment incroyable ce que je m’apprête à vivre.»

Toute petite, Josée assistait au Grand Prix de Trois-Rivières. Depuis les estrades, elle rêvait d’être sur la piste. «Dans le temps, il n’y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient de la course automobile, alors je me disais qu’il n’y avait pas de chances que ça m’arrive, raconte-t-elle. Je ne venais pas non plus d’une famille de coureurs automobiles. J’ai grandi en gardant ça pour moi. Personne n’était au courant.»

Personne jusqu’à l’an dernier, à l’aube de ses 50 ans. Pendant une conversation avec Jacques Deshaies, le fondateur de la Coupe Nissan Micra, Josée a mentionné qu’elle aurait aimé faire de la course automobile. Une information qu’elle croyait anodine, mais que son conjoint n’a pas oubliée.

«Pour mes 50 ans, il m’a offert un cours de pilotage automobile à l’Académie Andrew Ranger. J’y suis allée au mois de mai 2017. J’ai passé une journée exceptionnelle. À ce moment-là, je ne savais pas j’allais faire une course professionnelle. Pour moi, c’était seulement un cours et c’était terminé après», mentionne Josée.

Mais, plusieurs semaines plus tard, elle a reçu un appel de Jacques Deshaies lui proposant de participer à la Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières en 2018. «J’ai sauté sur l’occasion, s’exclame Josée. C’est là que l’aventure a commencé pour moi et mon chum qui s’est beaucoup impliqué dans ce projet.»

Le couple a organisé des campagnes de financement et trouvé des commanditaires. Et question de rendre cette expérience encore plus significative, Josée Samson a choisi de s’associer à la Fondation Mastectomie du Québec, une cause qui la touche et qui lui tient particulièrement à cœur.

Sprint final

À quelques jours du Grand Prix de Trois-Rivières, la pilote entame les derniers préparatifs. Elle multiplie les pratiques et les entraînements. «J’ai reçu l’aide et les conseils de la pilote Valérie Limoges, indique la Trifluvienne. Elle a été très généreuse avec moi. Elle m’a donné une foule de trucs même si je vais me mesurer à elle sur la piste.»

Pour Josée, l’objectif n’est pas de monter sur le podium, mais plutôt de profiter au maximum de cette chance qui s’offre à elle. «Je veux juste triper et vivre mon rêve à fond, lance-t-elle. J’ai toujours aimé la vitesse et l’adrénaline. Je vais être servie! Je veux en profiter pleinement parce que je ne pense pas que j’aurai la chance de refaire de la course automobile après ça.»

Enseignante à l’École commerciale de la Riveraine, Josée Samson espère que son expérience inspirera ses élèves et leur démontra qu’il est important de tout faire pour réaliser ses rêves. «C’est ce que je fais et j’espère que ça leur servira d’exemple. Je veux qu’ils se disent qu’il n’y a rien d’impossible», conclut-elle.

Rappelons que la Coupe Nissan Micra se tiendra lors de la deuxième fin de semaine de courses, soit celle du 10 au 12 août.