Rusch solide: les Aigles balaient les Boulders

CAN-AM. Les Aigles ont conclu une fin de semaine d’ouverture de rêve en balayant les Boulders de Rockland par la marque de 5-0, dimanche après-midi. Appelé à débuter la rencontre au monticule, à la surprise de plusieurs, Matthew Rusch a affiché sa forme des beaux jours pour mériter sa 30e victoire en carrière dans l’uniforme des Oiseaux.

Le vétéran de 35 ans a donné raison au gérant T.J Stanton de l’envoyer dans la mêlé, en étant parfait lors des cinq manches et deux tiers qu’il a lancés, en plus de passer six frappeurs dans la mitaine. Le droitier a accordé un maigre total de quatre coups sûrs au cours de cette séquence.

Outre la performance de Rusch, les Aigles ont connu un match impeccable dans toutes les facettes du jeu. La défensive a réalisé de beaux jeux et l’attaque a su profiter de ses occasions de marquer.

Alexi Colon et le Québécois David Glaude ont connu une bonne journée à la plaque avec deux coups sûrs chacun. De son côté, Sam Dexter continue de surprendre dans son rôle de neuvième frappeur, lui qui a produit deux points au cours de la rencontre.

Les releveurs Taylor Hyssong et Shaun Ellis ont été solides en préservant de belle façon l’avance de l’équipe.

Les Trifluviens amorceront dès lundi une série de trois matchs à domicile face aux Miners de Sussex. (Source : Aigles de Trois-Rivières)