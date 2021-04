Rue Barkoff : une voie centrale de virage à gauche sera ajoutée

La Ville de Trois-Rivières procédera à un nouveau marquage au sol sur les rues Barkoff, Vachon et des Ormeaux dans les prochaines semaines. Le plus grand changement pour les automobilistes consistera en l’ajout d’une voie centrale de virage à gauche.

Cette voie viendra simplifier l’accès aux commerces, permettant aux conducteurs d’effectuer un virage à gauche sécuritaire sans obstruer la circulation des autres véhicules.

Cela permettra aussi l’aménagement de bandes cyclables sur les rues Barkoff, Vachon et des Ormeaux.

Afin de ne pas nuire à la circulation, ces travaux de marquage au sol seront réalisés en dehors des périodes de pointe afin de ne pas nuire à la circulation.

Ces travaux résultent d’une étude de circulation menée par la firme de génie-conseil WSP et a pour but d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans ce secteur commercial. Les commerçants et les résidents du secteur ont pu assister à des séances d’information à ce sujet plus tôt cette semaine.