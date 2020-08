Roxane Bruneau à l’Amphithéâtre Cogeco

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières annonce que l’Amphithéâtre Cogeco recevra Roxane Bruneau le 24 septembre prochain. Suite aux nouvelles directives sanitaires des autorités, émises il y a quelques jours, c’est devant 250 spectateurs que l’artiste pourra présenter son concert sur la grande scène extérieure.

Les spectateurs retrouveront la configuration habituelle de l’Amphithéâtre et prendront place dans les sièges rouges pour ces représentations. C’est en clin d’oeil aux spectacles «En toute intimité» que ceux-ci reverront un aménagement intimiste et chaleureux, adapté à la nouvelle capacité de salle ainsi qu’aux consignes sanitaires et de distanciation sociale.

Les billets pour le spectacle de Roxane Bruneau seront en vente ce vendredi, 14 août, dès 11h. Ceux-ci seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com.

Roxane Bruneau a rapidement découvert une passion pour la musique. Dès l’âge de douze ans, elle suit des cours de guitare ce qui l’amène à composer sa première chanson en 2003, abordant le sujet de violence conjugale.

De fil en aiguille, l’écriture de Roxane se concrétise davantage et c’est d’ailleurs par l’entremise des plateformes web telles qu’Instagram, Facebook et YouTube qu’elle se met en 2013 à la création de minis sketchs à la fois humoristiques, authentiques et originaux. Rapidement, ses vidéos deviennent virales et le phénomène Roxane Bruneau prend de l’expansion sur le web. Fidèle à sa passion musicale, la jeune autodidacte compose et enregistre au travers de ses sketchs plusieurs chansons qu’elle dévoile à ses plus de 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Notamment, la vidéo de sa chanson Notre belle démence dépasse les 2 millions de visionnements sur Facebook.

C’est en 2017 que Roxane se rallie auprès de la compagnie de production des Disques Artic afin de réaliser son premier album intitulé Dysphorie. Ce dernier se hisse au sommet des ventes au Québec et atteint la 4e position au Canada. Par ailleurs, le premier extrait radio J’pas stressée se classe vite au top des palmarès et devient la chanson francophone la plus populaire de 2017 sur les ondes radio de CKOI.

À travers ses textes percutants, ses sketchs audacieux et ses monologues anticonformistes, Roxane Bruneau nous invite à prendre part à son monde éclectique.