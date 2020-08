Ron Choules de retour à Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan ont confirmé, vendredi après-midi, le retour de Ron Choules au sein de l’organisation, cette fois à titre d’entraîneur-chef. Choules succède donc à Gordie Dwyer qui n’aura finalement pas eu beaucoup de matchs à diriger après le congédiement de Daniel Renaud.

Choules effectue un retour au sein de l’organisation alors qu’il avait occupé le poste d’entraîneur adjoint lors de la campagne 2016-2017. Le natif de Montréal a passé les trois dernières saisons avec les Olympiques de Gatineau. Depuis ses débuts dans la LHJMQ en 2005, il a été entraîneur-chef avec le Titan d’Acadie-Bathurst (5 saisons) et les Screaming Eagles du Cap-Breton (2 saisons).

«On s’est réuni Mario Carrière, Pascal Dupuis et moi pour établir une stratégie de ce que l’on recherchait comme entraîneurs. Puis le jour où Ron (Choules) est devenu disponible, je l’ai tout de suite contacté et ç’a été très rapide», a confié Martin Mondou, directeur général des Cataractes.

«On a aussi ajouté Philippe Roy, qui arrive avec son expérience dans la NCAA. On se disait que c’était un parfait fit avec Ron (Choules). Ce sont des players coachs et pour nous, c’est très important avec la situation qui nous attend cette année puisque nous allons jouer seulement deux matchs par semaines et que le développement en entraînements et hors glace sera très important.»

«Merci à toute l’organisation pour cette confiance», a pour sa part commenté le principal intéressé. «Je connais très bien la ligue pour avoir passé les trois dernières saisons à Gatineau. J’arrive avec des Cataractes qui ont beaucoup de talent et beaucoup de potentiel. Je sais que c’est une année qui va être différente, mais c’est pareil pour toutes les équipes. Je suis proche de mes joueurs, mais je suis aussi un gars qui dit toujours la vérité.»

Philippe Roy, 43 ans, fera ses premiers pas dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Derrière le banc, il possède 15 ans d’expérience. Dès la fin de sa carrière de joueur en 2005, il a occupé le poste d’adjoint avec Hobart College. Au total, il a été entraîneur 13 saisons dans la NCAA, dont une à titre d’entraîneur-chef. Lors des deux dernières campagnes, il était directeur général et entraîneur-chef des Hounds de Notre-Dame au sein de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL).

«Je suis très excité d’être ici et l’objectif numéro un va être le développement des jeunes et la récolte de victoires. J’ai toujours eu cette passion pour le développement du joueur et je suis confortable avec le format deux matchs par semaine puisqu’on l’a vécu dans la NCAA. On va travailler la planification des semaines, la récupération des joueurs et la diète.»

Plus tôt dans sa carrière, il a été défenseur avec les Golden Knights de l’Université Clarkson dans la NCAA pendant quatre saisons et de quelques formations professionnelles dont les Chiefs de Johnstown (ECHL), ainsi que de deux équipes en Europe.

À noter également qu’en raison de la situation actuelle, les détails à propos du camp d’entraînement, de l’aménagement des places dans le Centre Gervais Auto et de la mise en vente des billets seront divulgués ultérieurement.