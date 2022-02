La comédie musicale Rock of Ages s’arrêtera à l’Amphithéâtre Cogeco les 9 et 10 septembre 2022 dans une version originale en français.

Succès musical de Broadway nommé cinq fois aux Tony Awards en 2009, Rock of Ages raconte l’histoire de Sherrie, jeune fille du Kansas qui débarque à Hollywood dans l’espoir d’y devenir actrice et de Drew, vedette rock en herbe et busboy au légendaire Bourbon Room. Lorsque ce bar où règne le rock est sur le point d’être démoli, c’est à ces jeunes et leur groupe d’amis de sauver la situation et la musique.

Rock of Ages revisite une collection d’hymnes rock et de power ballades parmi plusieurs classiques des années 80 dont Don’t Stop Believin’, We Built This City, The Final Countdown, Wanted Dead or Alive, Here I Go Again, Can’t Fight this Feeling ou encore I Want To Know What Love Is.

La version francophone met en vedette les interprètes Lunou Zucchini, Jordan Donoghue, Rémi Chassé, Manuel Tadros, Joëlle Lanctôt et Tommy Joubert. La mise en scène de la production a été confiée à Joël Legendre.

Adaptée en français par Olivier Berthiaume, à partir du livret de Chris D’Arienzo, cette nouvelle production d’envergure regroupera également de nombreux numéros de danse chorégraphiés par Steve Bolton.

Les billets sont en vente dès maintenant au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797. (M.E.B.A.)