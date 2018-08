Robert Aubin, le député à moto

Crédit photo : Audrey Leblanc

TROIS-RIVIÈRES. Adolescent, il rêvait d’avoir une moto, mais son père le lui avait bien interdit. Pas question de se pointer à la maison avec l’un de ces engins jugés trop dangereux par son paternel. Ce n’est que vers l’âge de 30 ans que Robert Aubin a réalisé son rêve en s’achetant sa première moto. Et devinez à qui il l’a montrée en premier…

«Chez mes parents, la moto, c’était une fin de non-recevoir. Mon père m’avait déjà dit que si je m’en achetais une, je sortais de la maison. Je l’ai cru, raconte le député de Trois-Rivières à la Chambre des communes. J’ai compris que je m’étais fait rouler dans la farine le jour où je suis arrivé avec ma moto et qu’il m’a dit “Eh bien! Ça aura duré trente ans”.»

Son père n’avait pas de quoi s’inquiéter. Motocyclette n’est pas synonyme de vitesse pour le politicien qui admet être «un motard pépère». Il a même tenu à suivre son cours, même si celui-ci n’était pas obligatoire dans son cas.

«Je suis de la génération qui obtenait le permis en même temps que celui de conduire. Quand j’ai acheté ma première moto, je me suis dit que ça n’avait pas de sens, que ce n’était pas parce que j’avais la classe sur mon permis de conduire que je savais piloter une moto, indique-t-il. Je voulais avoir les techniques de base et les techniques plus avancées pour être capable d’éviter les pièges de la route.»

Au fil des années, il a eu quelques motocyclettes, dont une Yamaha Virago. Celle qu’il possède maintenant est une Kawasaki Vulcan 800 cc. Pour lui, le plaisir de ce loisir, c’est de sillonner tranquillement les routes de campagne sans radio ni téléphone. Rien. Seulement lui et sa moto.

«C’est vraiment une échappatoire, confie Robert Aubin. À partir du moment que je suis sur la moto, il n’y a plus rien d’autre qui existe. C’est vraiment une détente par beau temps, particulièrement l’automne. Et ce qu’il y a de merveilleux avec la moto, c’est que le voyage commence quand on est assis dessus et pas seulement quand on est arrivé à destination.»

À la découverte des petits villages

Robert Aubin se souvient très bien de sa toute première ballade en solo. C’était en direction de Québec par la route 138. «Ensuite, je suis allé en direction de Montréal, encore par la vieille route, se souvient-il. Je découvrais les villages en même temps. Je prenais aussi ma moto de temps en temps pour me rendre au Séminaire quand j’y enseignais. Les élèves étaient toujours bien surpris d’apprendre que j’en avais une.»

Depuis qu’il est député, son horaire chargé ne lui permet pas de faire des promenades bien souvent. Après son premier été comme politicien, il s’est aperçu qu’il n’avait parcouru que 400 kilomètres.

Et bien qu’il ne sache pas encore quand l’heure de la retraite sonnera, il sait toutefois qu’il aimerait un jour conduire une moto électrique. Par souci écologique et aussi parce qu’il recherche toujours les motos les moins bruyantes. «Électrique, c’est le rêve. Peut-être que j’irai vers ça à ma retraite», conclut-il.