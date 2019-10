Robert Aubin détrôné après 8 ans de services

Une chaude lutte s’est rapidement dessinée ce soir, dans Trois-Rivières, mais elle n’incluait pas Robert Aubin. Le député sortant, et candidat du Nouveau Parti démocratique, stagnait en quatrième position pendant que Louise Charbonneau, candidate du Bloc Québécois, filait vers la victoire.

Mme Charbonneau s’est rapidement retrouvée en tête de la course devant Valérie Renaud-Martin, candidate du Parti libéral, et Yves Lévesque, ex-maire de Trois-Rivières et candidat du Parti conservateur. C’est finalement elle qui a été élue avec plus de 1500 votes d’avance sur Mme Renaud-Martin.

Pour l’ex-député Aubin, il s’agit de la fin d’un parcours qui aura duré huit ans.

«D’abord, j’offre toutes mes félicitations à Mme Charbonneau qui a remporté la victoire et à qui je souhaite autant de plaisir et d’honneur à servir Trois-Rivières que j’en ai eu ces huit dernières années. Je ne m’attendais pas un tel résultat. Je ne suis pas en train de vous dire qu’on partait la soirée gagnant, mais on s’attendait à un écart plus restreint. Par contre, je dis toujours que quand la population parle, il nous reste plus qu’à accueillir le résultat du vote», a-t-il confié.

«J’espère que Mme Charbonneau va prendre les dossiers prioritaires et reste à voir si elle aura les leviers meilleurs que les miens pour que ces projets-là adviennent. Si jamais l’un des projets que j’avais soumis durant la campagne lui plaisait, elle peut le prendre. Il n’y a pas de droits d’auteur là-dessus.»

Il n’y a pas de doute, monsieur Aubin quitte la tête haute et avec un sentiment de satisfaction inégalé.

«J’en retire une connaissance profonde de la circonscription de Trois-Rivières et surtout, des rencontres extraordinaires avec les citoyens et citoyennes de Trois-Rivières. Dans ce travail qu’on imagine beaucoup à Ottawa, en train de créer des projets de loi, ma priorité et ma plus garde satisfaction a toujours été de pouvoir solutionner les problèmes citoyens», lance-t-il.

Et la suite des choses dans son cas? «Ce sera la passation des dossiers. J’ai zéro Plan B alors je me présentais vraiment pour poursuivre le travail que j’avais amorcé. Il y a très certainement une période de vacances. Ensuite, je vais laisser la vie me faire des offres.»

«On se rend compte qu’on vote beaucoup par vague. Je fais des analyses à chaud, mais j’ai été élu sur une vague orange, j’ai résisté à une vague rouge et je suis emporté par une vague bleue», conclut-il.