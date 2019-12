Rise Against au FestiVoix cet été

Le groupe punk rock Rise Against sera en concert dans le cadre de la 27e édition du FestiVoix de Trois-Rivières le 27 juin prochain sur la grande scène des Voix Populaires.

Depuis la naissance de la formation en 1999, Rise Against a vendu plus de 5 millions de copies de ses 9 albums, en plus de 4 EP et 2 DVD. Rapidement le groupe a connu un succès mondial à la suite de la sortie des opus: Siren Song Of The Counter Culture en 2004, The Sufferer and the Witness en 2006 et Appeal To Reason en 2008, albums qui ont fait naître quelques-uns de leurs plus grands succès tels: Savior, Prayer of the Refugee, Sattelite, Blood to bleed, Give it all et Hero of war pour ne nommer que ceux-ci.

Le spectacle est proposé dans la programmation régulière du FestiVoix, de sorte qu’il sera accessible à l’achat du passeport (49$) ou avec le billet journalier (32$). Une zone avant-scène de seulement 200 billets au coût de 75$ est également disponible.

Les billets et passeports sont en vente au www.festivoix.com ou au bureau du FestiVoix de Trois-Rivières (argent comptant seulement).

D’autres noms de la programmation 2020 seront dévoilés le 4 février.