Ribfest: se bourrer la face au profit du Centre de pédiatrie sociale

Avis aux amateurs de côtes levées, de porc effiloché et de poulet grillé: la quatrième édition du Ribfest de Trois-Rivières se déroulera du 31 mai au 2 juin au parc portuaire.

Tout au cours du week-end, les festivaliers pourront déguster de savoureuses côtes levées préparées sur place par quatre maîtres du BBQ « ribbers » d’exception provenant du sud-ouest des États-Unis et du Canada.

Parmi eux, on retrouve Uncle Sam’s BBQ, triple gagnant du Ribfest de Trois-Rivières, Silver Bullet, gagnant du Ribfest de Québec, Crazy Canuck Smokers et Brick Yard BBQ. De plus, les visiteurs auront la possibilité de se procurer des denrées comme churros, queues de castor, limonade maison et autres produits dans diverses concessions alimentaires.

Le Trou du Diable et la Distillerie Marianna seront également sur place.

Un concours de mangeurs de porc effiloché aura lieu le dimanche à 14h. Les participants auront pour objectif d’engloutir deux livres de porc effiloché le plus rapidement possible.

Les prix du meilleur poulet et du meilleur porc effiloché seront déterminés par un panel de juges composé de personnalités locales, dont la styliste Joëlle Desaulniers, l’ex-boxeur François Pratte, le député Robert Aubin et le chef Simon Marcotte.

Un événement familial au profit du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières

Bien que l’accès au site du parc portuaire soit gratuit, les visiteurs sont invités à laisser une contribution volontaire au profit du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. L’an dernier, plus de 10 000 $ avaient été amassés et l’organisation espère faire encore mieux cette année.

Plusieurs activités se tiendront sur le site pour l’ensemble de la famille. Fred Pothier, Joémi St-Hilaire, Oli DG et les groupes Johny Gélinas Band et The Ramblers offriront des prestations musicales durant l’événement.