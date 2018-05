Le Ribfest de Trois-Rivières est de retour!

GASTRONOMIE. La troisième édition du Ribfest de Trois-Rivières s’amorcera le 1er juin prochain. Fort de sa popularité grandissante, il déménagera de l’autre côté du port trifluvien, tout en faisant place à un cinquième kiosque de ribs.

«Ça fait déjà trois ans qu’on a décidé d’importer le concept des États-Unis. Nous aurons cinq ribbers cette année, incluant Uncle Sam’s BBQ, le vainqueur des deux premières éditions. Il y aura cinq ou six restaurateurs locaux avec nous, en plus de la présence du Trou du Diable et de la Distillerie Mariana, de Louiseville. On ajoute aussi un kiosque de bières et vins sans alcool», confie Charles-Antoine Pilotte, fondateur d’Éventuo Gestion événementielle.

«Même si les ribbers viennent d’ailleurs, on travaille avec des produits d’ici alors notre viande provient du Québec. C’est important pour nous! Également, on s’est encore associé à une cause qui me tient à cœur, soir le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Il y aura beaucoup de jeux pour les enfants, des jeux gonflables, mais également des jeux d’habiletés.»

Le Ribfest 2018 se tiendra du 1er au 3 juin, de 11h à 22h, à l’exception du dimanche où la conclusion est prévue pour 20h. L’entrée sur le site est gratuite et il est possible d’offrir une contribution volontaire pour appuyer la cause.

«Étant donné la popularité de l’évènement et l’arrivée d’un cinquième kiosque de ribs, nous allons demeurer sur le terrain du port, mais déménager de l’autre côté là où se trouve la scène Loto Québec pendant le Festivoix», a confirmé Willie Lafond, directeur de projet.

Outre Uncle Sam’s BBQ, Hawgs Gone Wild BBQ, Blazin BBQ Ribhouse, Crazy Canuck Smokers et Ribs Royalse BBQ seront sur place.

Plusieurs spectacles d’animations et chansonniers s’offriront en spectacle également. Pour tous les détails, visitez le https://www.facebook.com/ribfesttroisrivieres/.