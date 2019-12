Revers des Estacades avant le long congé

Dans la Ligue de hockey Midget AAA, les Estacades de Trois-Rivières ont perdu 2 à 1 lors de la séance de tirs de barrage face au Rousseau-Royal de Laval-Montréal. Les hommes de Frédéric Lavoie terminent la portion avant-Fêtes avec 15 victoires en 28 matchs.

Laval-Montréal a dominé une bonne partie de la rencontre, se frottant à un Vincent Filion en grande forme. Le #31 a d’ailleurs repoussé 32 rondelles, en plus de s’imposer sur trois tireurs lors de la séance de fusillade.

Les visiteurs ont marqué dès la 5e minute de jeu via le bâton de Ludovic Dufort. C’est Alexandre Nadeau qui a créé l’égalité 1 à 1 alors qu’il ne restait que 23 secondes à écouler au deuxième vingt.

Les gardiens Olivier Ciarlo (21 arrêts) et Filion ont ensuite tenu le fort en troisième période.

Les activités de la Ligue de hockey Midget AAA reprendront le 9 janvier. Trois-Rivières pointe au 4e rang de la Division Coop Fédérée avec 48 points. Rien n’est joué puisque les meneurs, les Chevaliers de Lévis, n’ont que 52 points au compteur.

Les Albatros champions du Challenge CCM

À leur première participation en finale du Challenge Midget AAA CCM, les Albatros du Collège Notre-Dame n’ont pas raté leur coup et l’ont emporté par la marque de 2 à 1 aux dépens des Chevaliers de Lévis.

Pour les Chevaliers, cette défaite met fin à une séquence de 11 victoires consécutives au Challenge, soit six la saison dernière et cinq cette année. La dernière défaite des Lévisiens au Challenge remontait à la finale de 2017, 3 à 2, face aux Élites de Jonquière.

En grande finale, le gardien des Albatros, Nathan Pelletier, s’est signalé stoppant 34 des 35 tirs dirigés vers sa cage. Il a sûrement joué un rôle important dans cette victoire des Louperivois.

À mi-chemin en première, Louis-Charles Martinet a ouvert la marque avec l’aide d’Alexis Audibert et Émile Labrie.

À la 8e minute en deuxième, les Albatros doublent leur avance lorsque Nathan Drapeau, assisté de William Lepage, trompe la vigilance du vétéran gardien lévisien Thomas Couture. Toutefois, avant la fin de la période médiane, les Chevaliers s’inscrivent au pointage sur le but de Pier-Olivier Roy, sur des passes d’Elliot Lavoie et Julien Hébert.

En troisième, malgré une domination des Chevaliers comme l’indique le chiffre des lancers 13 contre 7, les deux gardiens ont été solides et aucun but n’a été marqué. Au total, Lévis a décoché 35 tirs contre 23 pour le CND.

Avec sa performance au cours de la dernière semaine, 5 victoires et 1 seule défaite, la troupe de Mike Maclure a été qualifiée à juste titre d’équipe Cendrillon du Challenge 2019. En plus de recevoir la Coupe Hockey Québec et la bannière de Champions au terme de cette victoire, les Albatros méritent un laissez-passer en première ronde des prochaines séries éliminatoires Midget AAA.