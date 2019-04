Réunir les aînés autour d’un café… avec Béatrice Picard!

C’est ce samedi qu’aura lieu la deuxième édition de l’activité «On jases-tu?» à la place centrale du Centre commercial Les Rivières. Pas moins de 300 aînés sont attendus à cette activité qui vise à briser l’isolement.

Il s’agira du deuxième grand rassemblement de ce genre après «On sors-tu?» qui avait eu lieu l’an dernier. Initiée par le magazine «Bel Âge» à l’échelle provinciale, cette action consiste à venir prendre un café, ainsi qu’une collation, entourée de gens.

«On attend plus de 300 personnes ici et c’est vraiment un évènement intergénérationnel alors c’est pourquoi nous aurons une maison des jeunes sur place afin de distribuer le café et les biscuits», confie Keven Michaud, coordonnateur d’équipe à Les Petits Frères de Trois-Rivières.

«Nous aurons la présence de Béatrice Picard en plus, marraine de l’organisme Les Petits Frères depuis 2007. Elle va assurer une partie de l’animation, en plus de rencontrer les gens. C’est une femme généreuse, de terrain et d’énergie. C’est un très beau modèle!»

Outre Les Petits Frères de Trois-Rivières, le Centre d’action bénévole du Rivage, le Centre d’action bénévole Laviolette et la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières se sont unis pour l’occasion.

L’événement trifluvien se tiendra de 13h à 16h. Un chansonnier s’occupera de l’ambiance et des prix de présences seront offerts.

Pour connaître la programmation complète des évènements «On jases-tu», visitez le http://onjasetu.ca/.