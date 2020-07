Retour en grand du camping à Saint-Louis-de-France

COVID-19. Avec la permission accordée de rouvrir les glissades d’eau, les clients du camping Domaine Grand R retrouvent leur lieu de plaisance dans sa quasi-totalité. Au grand plaisir des petits et des grands comme du gestionnaire de l’endroit Nicolas Michaud.

«La réouverture des parcs aquatiques était très attendue par les campeurs. On s’est préparé en conséquence. On a fait un sprint bien qu’on avait moins d’employés en raison, entre autres, de la PCU. On a mis les bouchées doubles et maintenant nos grandes et nos petites glissades sont accessibles», explique Nicolas Michaud qui souligne que les clients ont été «très compréhensifs».

Le fait de pouvoir profiter de cet attrait du camping Domaine Grand R qu’est l’Aquaparc a eu un impact on ne peut plus favorable sur les réservations. «Les gens nous demandaient quand cela allait ouvrir. Les mesures à respecter étaient également une question qui revenait souvent. Je leur répondais que l’expérience changeait peu sauf pour la distanciation à maintenir ainsi que la présence de stations de lavage de mains», souligne un gestionnaire heureux de voir que les presque 700 emplacements du site ont trouvé preneurs pour le week-end de la fête du Canada.

Il demeure que les 20 jours manquant à la saison de camping auront un impact sur les finances du camping. «Ça fait une différence dans un été qui n’est déjà pas très long. On a mis certains projets sur la glace. Mais en même temps on ne sera pas dans le rouge», dit-il soulagé.