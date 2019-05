Retour du Rendez-vous culturel

Les chanteurs et musiciens amateurs souhaitant mettre leur passion artistique en lumière sont invités à s’inscrire en prévision du Rendez-vous culturel de la Ville de Trois-Rivières.

Les artistes citoyens intéressés doivent posséder un répertoire musical ou de chansons adapté à une clientèle de 50 ans et plus et doivent pouvoir fournir leur équipement (instrument de musique, micro, système de son, etc.).

Chaque prestation durera entre 60 et 90 minutes.

Les récitals intimistes et gratuits se dérouleront sur une scène extérieure au parc Robert-Bourassa, les samedis entre le 15 juin et le 31 août, de 19h à 20h30.

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire d’inscription disponible au www.v3r.net avant le 15 mai. La programmation des prestations sélectionnées sera établie selon les disponibilités des artistes.