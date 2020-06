Retour du moteur V8 dans le Porsche Cayenne GTS

Voici une nouvelle qui va faire plaisir aux amateurs de performance et surtout de mélodie mécanique. Porsche a décidé de ramener un V8 dans la version GTS du Cayenne comme on l’a fait avec la Panamera. C’est d’ailleurs le même moteur. C’est d’ailleurs le même moteur 4,0 litres turbo qui va prendre sa place sous le capot. Que vous optiez pour le Cayenne coupé ou régulier, vous aurez droit aux mêmes 453 chevaux et aux 457 lb-pi de couple de cette mécanique bien rodée. Ce n’est pas un énorme gain en puissance face au moteur V6 de l’année dernière. Il y a en fait 13 chevaux de plus et 14 lb-pi de couple. L’énorme différence est dans la symphonie mécanique. Rien ne peut remplacer la musicalité unique d’un V8. Cela dit pour les amateurs de statistiques, il sera possible de franchir le cap des 100 km/h en seulement 4,5 secondes et si vous optez pour l’option sport chrono, vous pourrez pousser l’odomètre jusqu’à 270 km/h. Un châssis abaissé axé sur les performances, un design exclusif et des équipements bonifiés complètent la liste des nouveaux GTS. Porsche conserve la boîte automatique Tiptronic S à 8 vitesses d’une grande souplesse, la cylindrée variable, l’injection directe avec injecteurs placés au centre et le système intelligent de gestion de la chaleur se combinent pour fournir un excellent rendement énergétique.

Une série axée sur la performance

Les modèles de série GTS chez Porsche représentent un équilibre harmonieux entre la performance, le raffinement et le confort. Il faudra ajouter à cette équation cette année la sonorité des systèmes d’échappement sport qui suscite une véritable émotion au volant qui n’était pas présente avec le 6 cylindres. En nouveauté, le système d’échappement sport haute fréquence doté de deux sorties ovales en position centrale est livrable en exclusivité sur le Cayenne GTS Coupé en combinaison avec l’ensemble Sport léger livrable en option. Vous avez aussi une optimisation de la conduite avec une suspension pneumatique à trois chambres de série qui abaisse le véhicule de 30 mm par rapport au Cayenne S, inclut le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) qui procure des prestations plus sportives.

À l’Intérieur, Les occupants sont accueillis dans un habitacle sport et élégant alliant à l’aluminium brossé foncé des matériaux de grande qualité, comme l’Alcantara au pavillon, sur l’assise des sièges, les accoudoirs de la console centrale et les portes. De série, les sièges sport à 8 réglages, livrés en exclusivité sur les nouveaux modèles GTS, sont dotés de supports latéraux très prononcés pour fournir un maintien latéral optimal en virage. Les logos GTS ornent les portes avant, les seuils de portes, le compte-tours et les appuie-têtes. De nombreuses options de personnalisation sont proposées, notamment l’ensemble intérieur GTS ainsi que les couleurs contrastantes rouge carmin ou craie pour certains éléments esthétiques comme les surpiqûres. Il faudra prévoir un solide budget comme tous les produits Porsche. Le prix de départ du Cayenne GTS 2021 s’établit à 120 400 $ et celui du Cayenne GTS Coupé, à 126 500 $. Ces modèles arriveront dans les Centres Porsche du Canada au quatrième trimestre de cette année.

