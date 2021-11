Retour du Marché de Noël de Pointe-du-Lac

Le Marché de Noël de Pointe-du-Lac sera de retour cette année, le samedi 4 décembre de 10 h à 19 h 30 au Pavillon des Seigneurs (10 555, chemin Sainte-Marguerite). Une quarantaine d’artistes et d’artisans seront sur place.

On y retrouvera une foule d’articles, dont de l’artisanat, des soins corporels, des décorations de Noël, des bijoux, des toiles et des produits alimentaires. Organisé par le Club optimiste de Pointe-du-Lac, l’événement permettra d’amasser des fonds pour des familles de Pointe-du-Lac.

« Les profits de la location des tables des artisans serviront à offrir de l’aide alimentaire aux gens de ce secteur de la ville, précise Marie Elen Plante du comité organisateur. Depuis la pandémie, le comptoir alimentaire est fermé à Pointe-du-Lac. C’était le Centre d’action bénévole Laviolette qui s’en occupait auparavant avec l’aide de bénévoles. »

Pour la plupart, ces bénévoles sont des personnes âgées à qui on demandait de rester à la maison par mesure de précaution, au plus fort de la crise. N’ayant plus assez de bénévoles, le comptoir alimentaire a été fermé.

« Je suis dans le projet de repartir le service, affirme Mme Plante. La Ville me soutient là-dedans. Il y a quand même plusieurs étapes à franchir, donc ça ira probablement après les Fêtes. Présentement, les gens doivent aller chercher leur panier dans Sainte-Marguerite, mais le problème, c’est qu’ils n’ont souvent pas de transport pour s’y rendre. C’est pour ça que c’est très important que le comptoir alimentaire revienne. »

D’ici là, elle et son équipe s’organiseront autrement pour rejoindre le plus de gens possible à qui remettre des denrées alimentaires pour la période des Fêtes. À noter que le passeport vaccinal ne sera pas obligatoire lors du Marché de Noël. Il n’y aura pas non plus de limite de personnes admises à l’intérieur, mais les gens devront circuler dans le sens indiqué, se désinfecter les mains à l’entrée, porter le masque et respecter une certaine distance physique.