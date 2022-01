Retour des élèves en classe dès lundi

Avec l’atteinte d’un pic dans la courbe de transmission, le premier ministre François Legault annonce le retour en classe des élèves du primaire et du secondaire dès le lundi 17 janvier.

« L’école à distance peut amener du décrochage scolaire, une dépendance aux écrans et des problèmes de santé mentale chez des jeunes. C’est important que nos jeunes retrouvent leurs amis et leur enseignante ou leur enseignant. La priorité du Québec doit être l’éducation », indique François Legault.

Tous les élèves devront porter un masque en classe. Des tests de dépistage rapide seront aussi distribués dans les écoles dans les deux prochaines semaines.

Si un élève obtient un test positif à la COVID-19, il devra s’isoler durant cinq jours. S’il présente un autotest négatif au cinquième jour et qu’il ne fait plus de fièvre depuis au moins 24h, l’élève pourra réintégrer sa classe.

Advenant un résultat positif à un test de dépistage rapide au cinquième jour, l’isolement devra se poursuivre pour une période supplémentaire de cinq jours. Précisons que seuls les contacts domiciliaires devront s’isoler, selon la même procédure, et ce, même s’ils ne présentent aucun symptôme, alors que les élèves et le personnel scolaire en contact avec un cas positif à l’école n’auront pas à s’isoler.

Couvre-feu et passeport vaccinal élargi

Par ailleurs, le couvre-feu sera levé à compter de lundi.

« On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Malgré qu’on ne fasse pas les tests de dépistage de la même façon, il y a une confirmation de la part des experts que le nombre d’infections se stabilise. Selon les experts, on a atteint un pic de la courbe et on peut s’attendre, dans les prochains jours, à atteindre le pic du nombre d’hospitalisations, affirme le premier ministre. On a mis cette mesure en place pour freiner la montée exponentielle du nombre de cas et d’hospitalisations. »

Le 16 janvier sera également le dernier dimanche où les commerces seront fermés.

Le premier ministre a aussi annoncé la mise en place du passeport vaccinal obligatoire dans les magasins à grande surface, soit les commerces de 1500 mètres carrés et plus, à l’exception des marchés d’alimentation et des pharmacies, à partir du 24 janvier.