Retour de l’événement Musique en fête

Crédit photo : Audrey Leblanc

COMMUNAUTÉ. Le quartier St-Philippe s’animera cet été. Le conseiller municipal Dany Carpentier, la Démarche des premiers quartiers, le Comité St-Philippe et des étudiants du Cégep de Trois-Rivières ont uni leurs forces pour offrir une programmation estivale aux citoyens du quartier. Celle-ci est marquée par le retour de «Musique en fête».

Créé par l’ancien conseiller municipal du secteur, l’événement avait connu un grand succès, mais avait cessé en 2013. Devant la demande générale, «Musique en fête» revient cette année et permet par la même occasion de bonifier la fête de district.

L’activité se déroulera sur deux jours, soit les 9 et 10 juin au parc Victoria. Les amateurs de musique des années 50, 60 et 70 seront servis. La programmation complète sera dévoilée en mai.

La journée du 9 juin sera également consacrée à une fête familiale, de 12h à 16h. Jeux gonflables, kangoo jump, spectacle de Gomette la Chaussette et plus encore sauront plaire à toute la famille. De plus, lors de cette journée, une œuvre collective sera inaugurée. Il s’agit d’un projet d’étudiants en Techniques de travail social au Cégep de Trois-Rivières.

«On va inviter les élèves de l’école St-Philippe à décorer un prisme avec des images qui représentent ce qu’ils aiment de leur quartier et ce qu’ils aimeraient y retrouver», explique Karel Godbout, étudiante au Cégep. Une autre portion du prisme sera quant à elle décorée par les participants de la fête de district.

Pique-niques et opération propreté

Une première opération propreté se tiendra dans le quartier St-Philippe. Les gens sont attendus le 28 avril dès 12h30 au parc Victoria pour cette activité collective de grand ménage des espaces publics.

Par ailleurs, des pique-niques citoyens auront lieu tous les mercredis du mois de juillet au parc Victoria. Les citoyens sont invités à y apporter leur lunch, leurs chaises et couvertures dès 11h30.

«Le quartier St-Philippe a grand besoin qu’on s’occupe de lui, remarque le conseiller municipal Dany Carpentier. Lors de mon porte-à-porte, beaucoup de besoins m’ont été communiqués. Les gens sont fiers de leur quartier et je suis convaincu qu’en créant un mouvement de mobilisation, les choses vont s’améliorer. Avec ces activités, on invite les gens à se voir et à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier.»

Ceux et celles qui aimeraient proposer d’autres activités pour bonifier la programmation peuvent contacter Caroline Guay à la Démarche des premiers quartiers (819 371-9393).