Retour de la Nissan Versa au Canada

C’est dans le cadre du Salon de l’auto de Toronto demain que Nissan va officiellement annoncer le retour de la Versa dans sa flotte canadienne. Une décision qui pour plusieurs va à contre-courant des tendances actuelles. Mais avec la Versa Note qui nous a déjà quittés et la Micra qui nous quitte cette année il ne restait pour ainsi dire plus de petites voitures chez Nissan. La marque vient tout juste de renouveler la Sentra et présentera dans le même style visuel une nouvelle Versa.

Elle n’a jamais quitté le marché américain

Losque la Micra a fait son entrée au Canada, la Versa berline a quitté notre marché, mais est resté en vente chez nos voisins étatsuniens. Tout comme la Sentra, la Versa fait l’objet d’une refonte cette année et il en coûte finalement très peu à Nissan pour amener ce véhicule (fabriqué au Mexique) au Canada. Les premières photos nous montrent un véhicule qui offre une finition de meilleure qualité que la précédente génération, mais tout le reste demeure très simple. Vous avez le même bloc moteur de 1,6 litre qui fait 122 chevaux et 114 lb-pi de couple qui vient de série dans la version de base avec une boîte manuelle à cinq rapports (oui, oui 5 rapports) ou la boîte Xtronic à variation continue dans les autres versions. La consommation annoncée est très bonne avec 5.8L/100km sur autoroute et 7.3L/100km en ville pour la boîte CVT.

Présenté pour la première fois en 2006, la Versa a été renouvelée en 2012 et finalement ce modèle 2020 représente la 3e génération. Les premiers modèles arriveront en concession à la fin de l’été. Les prix n’ont pas encore été dévoilés, mais le modèle américain commence un peu sous la barre des 15 000 $.

