Retard dans la collecte des feuilles, ZIS et autres nouvelles

La séance publique du conseil municipal de Trois-Rivières avait lieu ce soir. Voici ce qui en est ressorti.

Du retard dans la collecte des sacs de feuilles

Il y a bel et bien du retard dans la dernière collecte des sacs de feuilles aux quatre coins de la ville. Néanmoins, l’administration municipale assure que tous les sacs seront ramassés avant la fin du mois de novembre.

«Il y a eu beaucoup de requêtes en ce sens au service 31, confirme la mairesse suppléante, Ginette Bellemare. Des solutions nous ont été proposées plus tôt aujourd’hui à court, moyen et long terme. Un plan de communication se mettra en place rapidement.»

La première bordée de neige qui venue compliquer les opérations. C’est que le même entrepreneur effectue la collecte des matières résiduelles, des encombrants et du bac bris, en plus de réaliser des opérations de déneigement. La pénurie de main-d’œuvre touche aussi l’entrepreneur.

ZIS : l’arrêté ministériel se fait attendre

La Ville de Trois-Rivières attend avec impatience le prochain arrêt ministériel en lien la levée des restrictions pour certains territoires compris dans le périmètre de la zone d’intervention spéciale (ZIS). En août dernier, Trois-Rivières a déposé 996 dossiers dans le but d’exclure des propriétés de la ZIS. Déjà, un arrêté ministériel a donné raison à une partie de ces dossiers. Cependant, le nouvel arrêté ministériel, qui devait être émis en octobre, se fait attendre.

Le prochain arrêté concernera des propriétés de Trois-Rivières, mais également celles de municipalités de la MRC des Chenaux longeant le fleuve Saint-Laurent.

Le directeur de l’aménagement et du développement urbain est confiant que le tout se règle avant les Fêtes.

Vers une activité familiale cet hiver?

Suite à l’annonce du Grand Prix de Trois-Rivières de l’annulation de l’événement de Rallycross polaire en raison du désistement du promoteur du Championnat de rallycross des Amériques qui met fin à la série, la Ville évalue la possibilité de mettre en place une activité familiale hivernale rapidement.

«Le maire [Jean Lamarche] avait promis une activité hivernale lors de la campagne électorale, rappelle Ginette Bellemare, mairesse suppléante. On évalue la possibilité de s’allier avec des organismes pour tenir une activité cet hiver, sinon l’an prochain. On verra si on est en mesure de mobiliser les gens à temps. Il faut aussi évaluer le besoin, le lieu idéal et ce que les gens veulent comme activités.»

La Ville de Trois-Rivières avait récemment rejeté l’octroi d’une subvention de 50 000$ au Grand Prix de Trois-Rivières pour la tenue d’activités familiales autour d’un premier événement de Rallycross polaire. Le dossier a fait grand bruit au sein de la population et a divisé le conseil.

«On a échangé depuis. Ce dossier nous a déchirés. Il n’y a pas de gagnant là-dedans. Il y a eu beaucoup de commentaires partout. À l’avenir, on va s’assurer que tout soit bien attaché et officiel, quitte à demander des confirmations supplémentaires, avant de songer à accorder une subvention à un événement, afin de s’assurer qu’il ait bien lieu», ajoute Mme Bellemare.

Des feux de circulation à l’intersection des Chenaux/des Balkans

En raison du développement du secteur et du flux de circulation de plus en plus important dans le secteur, la Ville de Trois-Rivières installera des feux de circulation à l’intersection du boulevard des Chenaux et de la rue des Balkans. À cela s’ajoutera l’aménagement d’une voie de virage protégée et la construction d’îlots centraux. L’ensemble du projet entraînera un emprunt de 856 000$.

«Les rapports nous disent que des feux de circulation sont maintenant nécessaires à cet endroit. Il y a de plus en plus de circulation automobile dans ce secteur. On avait commencé à en parler il y a quatre ou cinq ans et la circulation au beaucoup augmenté depuis», souligne Ghislain Lachance, directeur général adjoint et directeur des Travaux publics.

Par ailleurs, le promoteur du quartier Le Citadin contribuera à la hauteur de 24% au projet.