Résurrection du baseball mineur dans les MRC Mékinac/Des Chenaux

NOUVEAUTÉ. Après plus de 15 ans sans baseball mineur dans les MRC des Chenaux et de Mékinac, les jeunes pourront de nouveau s’adonner à ce sport dès cet été. Une toute nouvelle ligue mixte de baseball mineur verra le jour.

La disparition du baseball mineur dans le secteur rural était due, en grande partie, au retrait du lance-balle au profit d’un lanceur à l’été 1997 dans les catégories 8 à 11 ans.

La nouvelle ligue réintégra le lance-balle dans les catégories 8-9 ans et 10-11-12 ans. Les jeunes pourront voir plus d’action offensivement et défensivement. Du côté des 8-9 ans, sept joueurs seront utilisés en position défensive, tous à l’avant-champ.

«On veut faire du baseball plus dynamique et plus innovateur. On veut que les jeunes soient en alerte sur le terrain de baseball. Déjà six municipalités sont très intéressées par ce nouveau projet, soit Saint-Narcisse, Saint-Tite, Sainte-Thècle, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Batiscan et Saint-Maurice», explique François Bruneau, président de la Ligue de baseball mineur mixte des MRC des Chenaux et de Mékinac.

«Mon but, en tant que président, est de promouvoir le baseball mineur dans chaque paroisse de la MRC des Chenaux et de Mékinac. On est aussi à la recherche de parents bénévoles pour que chacune d’entre elles ait sa petite école de baseball pour les tout-petits de 4-5 ans et 6-7 ans. C’est la recette gagnante pour redémarrer le baseball mineur dans le secteur rural», ajoute-t-il.

La Ligue de baseball mineur mixte des MRC des Chenaux et de Mékinac souhaite l’appui des municipalités pour le financement des équipements et pour la préparation des terrains.

Inscriptions baseball – mixte

Catégorie 8-9 ans et Catégorie 10-11-12 ans

Inscriptions balle donnée – mixte

13 à 17 ans

François Bruneau : fgbruneau90@hotmail.com

Sébastien Morin : seb.morin@cgocable

Stéphane Rouette : loisirs@batiscan.ca