«Restez chez vous. Même si c’est la fin de semaine» – Justin Trudeau

CORONAVIRUS. Dans son point de presse du 28 mars, le premier ministre canadien a rappelé à nouveau l’importance de la distanciation sociale et d’éviter les déplacements pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Justin Trudeau a d’ailleurs annoncé que les voyages à l’intérieur du pays en train et en avion seront dorénavant interdits pour les personnes qui ont un symptôme relié au virus comme la toux, la fièvre ou des difficultés respiratoires. Cette restriction s’applique à partir de lundi midi.

«Restez chez vous. Même si c’est la fin de semaine, si vous choisissez de vous réunir avec vos proches ou vos amis, vous vous mettez en danger, ainsi que les personnes qui vous entourent et nos travailleurs de la santé. C’est sérieux. Faites ce qu’il faut et restez à la maison», a souligné Justin Trudeau.

Informations sur la situation au Canada

Il y a 55 décès et 4757 cas au Canada. On en dénombre 2021 au Québec, 993 en Ontario, 792 en Colombie-Britannique et 542 en Alberta.

La bataille contre la COVID-19 pourrait durer «des mois» selon l’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, invite les troupes des Forces armées canadiennes à rester en santé et «d’être prêts à répondre aux appels à l’aide».