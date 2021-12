Resserrement des mesures pour la pratique d’activités intérieures

Afin de se conformer au resserrement des mesures sanitaires limitant à 25 personnes la pratique sportive d’une activité intérieure, la Ville réinstaurera dès le lundi 20 décembre, de nouvelles mesures dans ses

arénas et ses salles communautaires.

Réservation obligatoire pour le patinage et hockey libre dans les arénas

La réservation en ligne au v3r.net redevient obligatoire pour les activités de patinage libre et de hockey libre. Dès dimanche, la population pourra réserver une plage horaire jusqu’à 24h à l’avance pour ces activités qui se déroulent à l’aréna Jérôme-Cotnoir et au Colisée Vidéotron.

Rappelons que le passeport vaccinal est toujours exigé pour accéder aux arénas.

Dans les estrades, la capacité d’accueil des arénas est abaissée à 50%, les spectateurs doivent demeurer assis et porter le masque d’intervention en tout temps (possible de le retirer momentanément pour boire et manger).

Rappel des mesures sanitaires en vigueur dans les pavillons des patineurs

Alors que les activités sont bien entamées à la patinoire réfrigérée BLEU BLANC BOUGE et que l’ouverture des patinoires extérieures ne saurait tarder, la Ville rappelle à la population l’importance du port du masque et de la distanciation dans les pavillons des patineurs cet hiver.

Suspension des activités non essentielles dans les salles communautaires

La Ville annonce également qu’elle doit suspendre la location des salles communautaires pour les activités non essentielles puisqu’elle n’est pas en mesure de s’assurer du respect des consignes sanitaires dans ces lieux. Les activités essentielles identifiées par la santé publique, comme les banques alimentaires et les rencontres de groupe d’entraide et de soutien sont maintenues.