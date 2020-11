Résister à la tentation du Vendredi fou

Le Centre d’intervention budgétaire et social de la Mauricie (CIBES) et le Service d’aide au consommateur invitent les citoyens à participer ne pas succomber à la tentation du Vendredi fou le 27 novembre pour souligner, à la place, la Journée sans achat.

«Nous convions la population à un moment de réflexion avant d’acheter en ligne ou en magasin, à une pause dans cette frénésie. Nous invitons les citoyens à ne pas acheter lors de cette journée et à acheter moins et mieux les autres journées: achat local, usagé, éthique, biologique et dans le respect de votre budget», plaident le CIBES et le Service d’aide au consommateur.

«Dans le cadre du Vendredi fou et par le fait même, de la Journée sans achat, prenons conscience de l’impact de la surconsommation, sur nos vies et sur la pérennité de la vie en générale», invitent les deux organismes.