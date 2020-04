Collecte des résidus verts: seuls les sacs en papier seront acceptés

La Ville de Trois-Rivières maintient son service de collecte de résidus verts ce printemps. Toutefois, pour répondre aux exigences des entrepreneurs, seuls les résidus disposés dans des sacs en papier seront collectés.

Ainsi, les sacs transparents et orange ne seront plus collectés en bordure de rue puisque le plastique peut contaminer le processus de compostage des feuilles mortes et des résidus verts. Étant compostables, les sacs en papier n’auront pas besoin d’être vidés de leur contenu comme c’est le cas pour les sacs en plastique.

La Ville invite la population à utiliser des sacs en papier de qualité afin d’éviter les déchirures dues aux intempéries. Il est possible de trouver en quincaillerie ou dans les centres de jardin des sacs en papier spécialement conçus pour la pelouse et les feuilles mortes.

Ces derniers sont plus épais et résistants qu’un sac en papier d’épicerie, par exemple.

Afin de diminuer la quantité des résidus verts et des feuilles mortes, la Ville suggère de pratiquer le feuillicyclage, qui consiste à déchiqueter avec la tondeuse les feuilles et les laisser au sol au lieu de les râcler et les mettre dans un sac.

Cette pratique simple offre de nombreux avantages.