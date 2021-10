Résidence des Bâtisseurs Richelieu: Un tout nouveau centre de soins voit le jour

Gestion Résidences des Bâtisseurs a innové en créant le tout nouveau centre de soins Le Phare à même son complexe immobilier pour retraités Richelieu, centre de soins qui est situé au premier étage.

« On est ouvert depuis 22 ans et on offrait déjà certains services à la carte au niveau des soins, mais on a vu le besoin criant d’offrir un peu plus », a lancé la directrice générale de la résidence trifluvienne, Mélanie Young.

« Notre centre de soins est ouvert depuis trois mois et déjà la moitié de nos studios sont occupés. Nous avons 28 studios complètement réaménagés et séparés en deux sections, soit une aile pour les personnes en perte d’autonomie physique et une aile pour les personnes affectées par des troubles cognitifs. Nous avons aussi un espace spa avec bain thérapeutique et bientôt, une superbe terrasse pour nos résidents. »

L’inauguration officielle a été faite en milieu d’après-midi. La toute nouvelle unité contient également deux salles à manger, en plus de deux salons et salles de loisirs.

« Il y a une belle grande équipe ici et le centre de soins est tellement beau », a pour sa part ajouté Kristel Louboutin, vice-présidente du volet Ventes, communication et marketing chez les Bâtisseurs. « On voulait sortir du lot pour ne pas que ça ressemble à un hôpital. »

« En tout, on parle d’investissements de 2,4 M$ pour l’étage. L’équipe va également s’agrandir avec la création de dix nouveaux emplois. On a une nouvelle designer avec nous et c’était son tout premier projet. Je vous annonce qu’elle va rester dans notre équipe. »

Tout a été mis en œuvre pour pouvoir offrir aux résidents un soutien pendant 24 heures sur 24h, sept jours sur sept. Rappelons que Gestion Résidences des Bâtisseurs a fait l’acquisition de la Résidence Richelieu en mars 2020.

« On compte même une portion du terrain qui nous est disponible pour mettre en œuvre une autre phase de développement dans les années à venir. On est vraiment chanceux d’avoir cette flexibilité pour le futur », a ajouté Mme Louboutin.

En septembre 2020, Gestion Résidences des Bâtisseurs avait acquis une autre résidence de Trois-Rivières, soit la Place Belvédère, située sur le boulevard des Forges.