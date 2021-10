Réseau d’égouts et d’aqueduc: mieux planifier les investissements, recommande le vérificateur général

Dans son rapport 2020 déposé mardi soir au conseil municipal, le vérificateur général Jacques Bergeron s’est attardé à la gestion des actifs linéaires, du système d’appels d’urgence 9-1-1, la gestion des requêtes des citoyens par le service 3-1-1 et la gestion de la pandémie par les autorités municipales.

Le vérificateur général souligne l’effort « considérable » effectué pour élaborer un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. D’ailleurs, l’analyse de l’état du réseau d’eau potable indique que la durée de vie moyenne restante a augmenté de 17 ans grâce aux investissements réalisés dans les dernières années. L’analyse de l’état des réseaux d’égouts est encore en cours.

Il estime cependant qu’il serait plus intéressant de bonifier l’évaluation des réseaux avec des indicateurs de niveau plus stratégique afin de mieux connaître l’état complet du réseau, ainsi que de mieux planifier les investissements nécessaires.

« Ça fait deux ans que je parle de l’importance d’investir dans le sous-sol et c’est clair que je vais continuer en ce sens », soutient le maire Jean Lamarche.

« On a augmenté la cadence de nos investissements. Par ailleurs, quand on fait des rénovations sur le réseau d’aqueduc et d’égouts, on se trouve à améliorer la chaussée aussi parce qu’on creuse sur l’entièreté de la route. On se trouve à investir le montant requis, car quand le réseau est brisé sous terre, le pavage est rarement dans un état impeccable », précise Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics de la Ville de Trois-Rivières.

« Je remarque que ce sont des recommandations constructives. Il en ressort des recommandations très opérationnelles qui s’inscrivent souvent dans la poursuite de ce qui se fait. C’est une grande tape dans le dos pour nos fonctionnaires, pour toute l’équipe ville », poursuit M. Lamarche. On s’aligne vers un plan stratégique. Les investissements suivront, j’ai confiance. »

Le Plan triennal d’immobilisations prévoit un investissement moyen de 7,7 M$ jusqu’en 2022 et de 10,5 M$ en 2023.

En ce qui concerne le réseau routier, le vérificateur général Jacques Bergeron recommande notamment à la Ville d’évaluer la possibilité de rendre disponible aux citoyens la liste des rues concernées par les grands ouvrages de reconstruction.

Il est également question de mettre en place un mode permettant de séparer les requêtes des plaintes au service 3-1-1.

Gestion de la pandémie

Les grandes lignes du rapport d’audit portant sur la gestion de la pandémie de COVID-19 avaient déjà été dévoilées en février dernier.

Depuis, la Ville a progressé dans l’application des recommandations émises à ce moment.

« On nous disait de faire un plan de gestion de pandémie. On avait alors répondu qu’on analyserait si on embauchait une personne pour le faire ou faire appel à un contractuel. Finalement, on a choisi d’embaucher une ressource qui a rejoint nos rangs en juin. On est déjà en action pour travail sur ce plan. Il est déjà très avancé », explique la directrice générale de la Ville, France Cinq-Mars.

La mise en place d’autres actions est aussi prévue, dont la création d’une équipe tactique d’ambassadeurs, la création d’un guide d’aide en pandémie et le partage du système décisionnel des orientations en pandémie aux employés de la ville.

Des avancées ont également été faites pour doter d’ordinateurs portables et sécurisés selon les standards de la Ville tous les employés susceptibles d’effectuer du télétravail. L’achat des ordinateurs portables requis est pratiquement complété et leur configuration est en cours. La Ville prévoit aussi déployer une solution de sécurité pour la gestion du parc informatique en mode télétravail.

Depuis la fusion municipale en 2002, la Ville de Trois-Rivières maintient un taux de réussite de 90% des recommandations suivies.