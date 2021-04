Reprise des travaux sur le pont Laviolette

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux aux membrures du pont Laviolette reprendront le 25 avril. Tout comme l’automne dernier, les travaux incluent une période comportant de courtes fermetures complètes de nuit.

Les plages horaires et les jours demeurent les mêmes, soit les nuits du lundi au jeudi, de 0 h 30 à 2 h et de 3 h à 4 h 30. Les entraves débuteront donc dans la nuit du dimanche au lundi et se termineront le jeudi matin. Les travaux prévus cette année s’échelonneront sur une période d’environ 8 semaines.

Lors de ces interventions, le Ministère invite les usagers de la route à consulter le Québec 511 avant leur déplacement puisqu’il est possible que certaines fermetures ne soient pas requises. Une voie de passage sera dégagée sur le pont pour les services d’urgence. Celle-ci pourra être utilisée pour les cas nécessitant absolument un transport vers le Centre hospitalier affilié universitaire régional situé à Trois-Rivières, à moins que les travaux au-dessus de la voie ne le permettent pas. À cet effet, un plan de contingence est en vigueur, notamment pour la traumatologie, la neurologie, la cardiologie et l’obstétrique.

De façon plus spécifique, certains facteurs comme le lieu, l’état de la personne et le délai pour le transport détermineront vers quel établissement le transport ambulancier sera dirigé. Un véhicule ambulancier supplémentaire sera également ajouté sur la rive sud du pont, les nuits où une fermeture temporaire complète est prévue.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec rappelle à la population qu’il est important de composer le 911 lorsqu’une personne a besoin de soins d’urgence. Que ce soit pour un accouchement, un malaise cardiaque, un AVC ou toute autre urgence, le temps est un facteur déterminant. Il ne faut pas hésiter à contacter le 911 puisque seuls les véhicules d’urgence auront la possibilité de traverser le pont pendant les fermetures de nuit.