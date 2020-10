Report de la Phase 6 – Une mise à jour effectuée en novembre

Hockey Québec a repoussé la date estimée du début de sa Phase 6, initialement prévue le 15 octobre 2020, puis au 30 octobre, à une date ultérieure étant donné la situation actuelle. Une mise à jour suite à l’évaluation de la situation sera effectuée le 16 novembre 2020.

«Nos bénévoles et intervenants travaillent d’arrache-pied depuis de nombreuses semaines, voire mois, à s’organiser et implanter une structure de hockey pour le bien-être et le développement de nos jeunes hockeyeuses et hockeyeurs», a commenté le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

D’ici là, les bénévoles pourront concentrer leurs efforts sur les règles en place et, par le fait même, offrir une stabilité aux participants.

«Nous sommes conscients que nous en demandons beaucoup à nos membres et que plusieurs d’entre eux sont essoufflés. Ce prolongement de la Phase 5, espérons-le, saura apporter un certain équilibre pour nos membres.»

«Cette annonce a comme objectif de protéger notre sport quant à un possible retour en arrière. Nos membres nous ont démontré à de nombreuses reprises qu’ils ont à cœur le développement et l’épanouissement sportif de nos jeunes Québécoises et Québécois. Nous sommes persuadés qu’ils poursuivront leurs efforts. La collaboration de tous est essentielle», renchérit M. Ménard.

D’ici là, il sera crucial de leur démontrer la force de notre travail d’équipe assurant la sécurité de nos membres, de même que celle de la population. Hockey Québec continuera de s’ajuster et d’ajuster sa Phase 5, selon les directives du ministère.

Rappel: Déplacements interrégionaux/interzones non permis en zone orange ET rouge

Zone orange

Les déplacements entre régions sociosanitaires* en zone orange ne sont pas recommandés par le ministère de l’Éducation du Québec et la Santé publique. Par conséquent, Hockey Québec demande à ses membres de respecter cette recommandation et de limiter une région sociosanitaire dite «Orange» à des matchs à l’intérieur de leur région sociosanitaire uniquement.

Bref, en zone orange, aucune équipe ne peut participer à des activités de hockey à l’extérieur de sa région sociosanitaire/zone, ni en accueillir. Toutefois, une équipe peut jouer contre une autre équipe de sa région sociosanitaire et du même palier de couleurs.

Zone rouge en attendant les directives officielles du ministère

Les déplacements entre régions sociosanitaires* en zone rouge ne sont pas recommandés par le ministère de l’Éducation du Québec et la Santé publique. Par conséquent, Hockey Québec demande à ses membres de respecter cette recommandation et de limiter une région sociosanitaire dite «Rouge» à des activités à l’intérieur de sa région sociosanitaire uniquement.

Bref, en zone rouge, aucune équipe ne peut participer à des activités de hockey à l’extérieur de sa région sociosanitaire/zone, ni en accueillir. Toutefois, une équipe peut jouer contre une autre équipe de sa région sociosanitaire ET du même palier de couleurs.

* Les régions sociosanitaires sont celles du gouvernement du Québec, disponibles sur la page Web de la Carte des paliers d’alerte de COVID-19 par région.