Repenser la ville autour de la gare et du train à grande fréquence

Le candidat à la mairie Jean-François Aubin propose de repenser le développement urbain en prévision d’une venue éventuelle du train à grande fréquence. De ce fait, il suggère d’utiliser la gare de la rue Chamflour comme point de départ du développement urbain.

:Les lignes de bus express entre le centre-ville et différents pôles urbains tels que le haut du Cap-de-la-Madeleine, le District 55, le secteur du Cégep, du Collège Laflèche et de l’UQTR ainsi que le Sanctuaire, partiraient de la gare.

«Il faut convaincre le gouvernement fédéral de réaliser ce projet. J’ai espoir qu’il en soit mention dans la prochaine campagne électorale fédérale. Un train, qui de préférence serait électrique, viendrait donner un deuxième souffle à notre ville. Rappelons que dans le projet sur la table, on parle de 15 trains par jour. Si ça se concrétise, ça deviendra un centre névralgique», explique le candidat.

En repensant Trois-Rivières à partir de la gare située au centre-ville, on peut imaginer un réseau qui permettrait de se déplacer efficacement sans avoir à utiliser la voiture, grâce aux navettes express qui desserviraient les quartiers périphériques, ajoute le candidat.

«On doublerait aussi le tout avec des pistes cyclables sécuritaires. Je suis convaincu que ça amènerait de la fluidité sur la route. Pour des gens, ça ne vaudra plus la peine de prendre leur voiture. Ailleurs, on a vu que des initiatives du gens attiraient le développement immobilier. Je crois aussi que ça permettrait de revitaliser certains quartiers, dont celui de la gare», indique-t-il.

Pour le secteur de la gare, il verrait un terminus d’autobus, ainsi que des incitatifs pour encourager des commerces et des bureaux dans les espaces vacants.

Advenant que le projet de train à grande fréquence tarde à se réaliser, M. Aubin estime que cette démarche de développement contribuera à mettre de la pression afin que ce projet espéré depuis longtemps se concrétise.

« Il s’agit ici d’une proposition. Les discussions avec la population viendront assurément enrichir et bonifier ce projet. Quand on pense à l’avenir, on pense aussi à Trois-Rivières comme capitale régionale verte. Un maire doit offrir une vision globale de la ville, à court, moyen et long terme. Ce que je propose est une excellente façon d’affirmer le rôle de capitale régionale que tient Trois-Rivières et de renforcer son positionnement entre Montréal et Québec. Nous devons également agir dans une perspective de développement durable, et ce projet y répond à tous les points de vue», conclut M. Aubin.