Repêchage: Mavrik Bourque (Estacades) et Charles Beaudoin à Shawinigan

5e espoir et natif de Plessisville, Bourque, le jeune centre a amassé 46 points, dont 20 buts, en 46 matchs cette saison. Il a ajouté 21 points (8 buts) en 14 matchs de séries éliminatoires. (http://lhjmq.qc.ca/prospects/2018/221175859)

Avec les Cantonniers de Magog (Midget AAA), Charles Beaudoin a inscrit 24 buts et et 38 points en 38 matchs. Il a ajouté 8 buts et 8 aides en séries éliminatoires. (http://lhjmq.qc.ca/prospects/2018/74509128)