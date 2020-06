Repêchage LHJMQ: Tristan Luneau, premier choix total des Olympiques

Le capitaine des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), Tristan Luneau, était le grand favori pour sortir au tout premier rang total du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Et bien c’est sur lui que les Olympiques de Gatineau ont jeté leur dévolu.

Pas surprenant pour le jeune défenseur qui avait fait ses débuts dans le circuit Midget AAA à l’âge de 14 ans, ce qui est plutôt rare. Il a été présenté par Maxime Talbot, accompagné de l’entraîneur-chef et du directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille. C’est la première fois qu’un défenseur est choisi au tout premier rang au total depuis Luke Green (Sea Dogs de Saint John) en 2014.

Le jeune Luneau a récolté 30 points en 37 parties à sa deuxième campagne, terminant au 3e rang des pointeurs de l’équipe derrière Thomas Pichette (40 pts) et Isaac Lambert (36 pts). Il a par la suite ajouté cinq points en autant de rencontres en séries éliminatoires.

Les Olympiques avaient la main heureuse ce soir, eux qui repêchaient 1er, 2e et 4e. Au 2e rang, ils ont ajouté l’attaquant Antonin Verreault (répertorié 2e espoir) des Vikings de Saint-Eustache (Midget AAA), tandis que le joueur de centre qui évoluait à Moncton (Midget AAA), Samuel Savoie, devenait leur choix de 4e tour. Le troisième choix total appartenait au Sea Dogs de Saint John. Ils ont sélectionné le joueur de centre du McDonald’s d’Halifax (Midget AAA), Leighton Carruthers (11e espoir). Evan Nause s’est ensuite retrouvé avec les Remparts de Québec (5e).

Dur à dire si les Cataractes de Shawinigan avaient les yeux rivés sur le gardien de but natif de Shawinigan, Vincent Filion, mais ce dernier est sorti au 6e rang, sélectionné par les Foreurs de Val-d’Or. Le produit des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) a connu une saison de rêve de la cage des siens en maintenant un taux d’efficacité à .928 et une moyenne de buts alloués à 2,07.

Victoriaville a enchaîné avec le défenseur Pierre-Olivier Roy (Lévis/Midget AAA), tandis que les Foreurs de Val-d’Or échangeaient le 8e choix total (en plus du 5e choix 2020 (87e), Mathis Cloutier et d’un choix de 2e ronde 2020) aux Wildcats de Moncton en échange de Jakob Pelletier et d’un 4e choix 2020. Moncton échangeait ensuite ce choix (8e au total) à Gatineau contre le 1er choix 2020 (13e au total), un 2e choix 2020 (23e) et un choix de 3e ronde 2022. Gatineau prenait alors la parole pour une 4e fois en huit occasions, ajoutant le défenseur Noah Warren des Riverains du Collège Charles-Lemoyne (Midget AAA).

Les Cataractes de Shawinigan parlaient au 9e échelon et le directeur général, Martin Mondou, y est allé avec le défenseur Michael Mastrodomenico, de la formation Laval-Montréal (Midget AAA). Celui qui vient d’avoir 16 ans mesure 6’ et pèse 183 lbs. En saison régulière, il a totalisé 17 points en 42 matchs, et maintenant un différentiel de +6. Il a ajouté 3 passes en 5 matchs de séries éliminatoires. Il était répertorié comme deuxième espoir chez les défenseurs, derrière Luneau.

1 10 Blainville-Boisbriand de Saint John Fauchon, Jonathan C 5.08.5 146 Les Chevaliers de Lévis QC/QC MAAA 1 11 Drummondville de Victoriaville Woodworth, Luke C 5.07.5 137 Canadian Tire Midget Majeur de South Shore NS/N-E MAAA 1 12 Drummondville de Rouyn-Noranda Lamoureux, Maveric DD 6.04 171 Les Élites de Jonquière QC/QC MAAA 1 13 Moncton de Blainville-Boisbriand Loshing, Yoan C 5.08.5 155 Mississauga Senators MMAAA QC/QC MAAA 1 14 Halifax de Charlottetown Vidicek, Markus C 5.08.75 142 Les Lions du Lac St-Louis QC/QC MAAA 1 15 Saint John de Drummondville Drapeau, Nathan DG 5.10 175 Les Albatros du Collège Notre-Dame QC/QC MAAA 1 16 Acadie-Bathurst de Rimouski Hinkley, Lane DG 6.00.75 205 Toronto Marlboros MMAAA ON/ON MAAA 1 17 Cape Breton Ruccia, Nicolas GB 5.10.5 148 Le Rousseau Royal de Laval-Montréal QC/QC MAAA 1 18 Halifax de Chicoutimi Dumais, Jordan AD 5.08 144 South Kent Selects Academy 15’s QC/QC 15U 1 19 Victoriaville de Moncton Morin, Nathan AG 5.08.75 145 Les Chevaliers de Lévis QC/QC MAAA 1 20 Rouyn-Noranda de Sherbrooke Gill, Dyllan DD 6.00.5 158 Flyers Midget AAA de Moncton NB/NB MAAA

Le repêchage se poursuivra ce samedi, dès 9h pour compléter les rondes 2 à 14. À surveiller, le défenseur Isaac Ménard est répertorié au 31e rang. Il faut ensuite se transporter au cinquième tour pour retrouver trois athlètes de la Mauricie/Centre-du-Québec. Il s’agit de Jacob Lafontaine (Trois-Rivières / 76e), de Trystan-Félix Tremblay (Saint-Grégoire / 84e) et de Lucas Boisvert (Trois-Rivières / 88e).

Les espoirs des rondes 6 à 8 et 9 à 12 n’ont pas de numéros attitrés. Dans le groupe 6 à 8, on retrouve Jason Desruisseaux (Trois-Rivières), Jacob Lefebvre (Mauricie) et Alexandre Nadeau (Trois-Rivières), tandis que dans le groupe 9 à 12 se retrouvent Justin Beauchemin (Sainte-Monique), Vincent Deschênes (Mauricie), Charles Juneau (Trois-Rivières), Alexis Beaulac (Saint-Grégoire), Maxime Boisvert (Trois-Rivières), Olivier Deschênes (Mauricie), Jérémy Désilets (Notre-Dame-du-Mont-Carmel), Étienne Gélinas (Trois-Rivières), Thomas Magny (Saint-Célestin), Thomas Marchand (Mauricie) et Antoine Michaud (Notre-Dame-du-Mont-Carmel).