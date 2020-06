Repêchage LHJMQ: Tristan Luneau grand favori

La liste de la centrale de recrutement de Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en vue du prochain repêchage indique le capitaine des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), Tristan Luneau, à titre de grand favori pour sortir au tout premier rang total. Pas surprenant pour le jeune défenseur qui avait fait ses débuts dans le circuit Midget AAA à l’âge de 14 ans, ce qui est plutôt rare.

Le jeune Luneau a récolté 30 points en 37 parties à sa deuxième campagne, terminant au 3e rang des pointeurs de l’équipe derrière Thomas Pichette (40 pts) et Isaac Lambert (36 pts). Il a par la suite ajouté cinq points en autant de rencontres en séries éliminatoires.

«Je suis retourné avec les Estacades pour aller chercher du leadership. L’entraîneur-chef Frédéric Lavoie m’a nommé capitaine, ce qui était une première expérience pour moi. J’ai donc obtenu beaucoup de responsabilités à ce chapitre, ce qui est très bon pour moi. En général, je suis très satisfait de ma saison. J’ai été en mesure de perfectionner mon jeu défensif. Je me sens maintenant prêt pour le prochain niveau», a-t-il fait valoir.

Ayant pris la décision de s’engager avec les Badgers de l’Université du Wisconsin (début prévu en 2022-2023) pour avoir toutes les options en main, Luneau aura le choix entre prendre l’avenue de la LHJMQ ou continuer sur celle des collèges américains. Le jeune homme de 16 ans à peine n’a toutefois pas encore fait de choix définitif sur ce qui l’attend à compter de la prochaine saison.

«Encore une fois, je dois dire qu’il n’y a pas de décision qui a été prise par rapport à mon avenir. Nous ne savons même pas si la saison junior va recommencer. Nous en sommes dans des circonstances plutôt spéciales avec la pandémie. Pour l’instant, je me concentre sur moi et guérir les blessures de la dernière saison afin de revenir plus fort l’année prochaine», a-t-il confié.

Autres espoirs

Outre Luneau, le gardien trifluvien Vincent Filion, aussi membre des Estacades (Midget AAA), pointe au 8e rang des espoirs. Ce dernier a connu une saison de rêve de la cage en maintenant un taux d’efficacité à .928 et une moyenne de buts alloués à 2,07.

Au deuxième tour, le défenseur Isaac Ménard est répertorié au 31e rang. Il faut ensuite se transporter au cinquième tour pour retrouver trois athlètes de la Mauricie/Centre-du-Québec. Il s’agit de Jacob Lafontaine (Trois-Rivières / 76e), de Trystan-Félix Tremblay (Saint-Grégoire / 84e) et de Lucas Boisvert (Trois-Rivières / 88e).

Les espoirs des rondes 6 à 8 et 9 à 12 n’ont pas de numéros attitrés. Dans le groupe 6 à 8, on retrouve Jason Desruisseaux (Trois-Rivières), Jacob Lefebvre (Mauricie) et Alexandre Nadeau (Trois-Rivières), tandis que dans le groupe 9 à 12 se retrouvent Justin Beauchemin (Sainte-Monique), Vincent Deschênes (Mauricie), Charles Juneau (Trois-Rivières), Alexis Beaulac (Saint-Grégoire), Maxime Boisvert (Trois-Rivières), Olivier Deschênes (Mauricie), Jérémy Désilets (Notre-Dame-du-Mont-Carmel), Étienne Gélinas (Trois-Rivières), Thomas Magny (Saint-Célestin), Thomas Marchand (Mauricie) et Antoine Michaud (Notre-Dame-du-Mont-Carmel).

La séance de sélection 2020 aura lieu les 5 et 6 juin prochain. En raison de la COVID-19, le repêchage sera fait sur le web. La première ronde sera présentée vendredi soir en direct sur la chaîne YouTube officielle de la LHJMQ. Les rondes 2 à 14 se poursuivront le samedi et seront également disponibles par le biais du site internet de la LHJMQ.

-Avec la collaboration de Matthew Vachon