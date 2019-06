Repêchage LHJMQ: Guillaume Richard, Maxime Pellerin et Zachary Bolduc choisis au premier tour

Les Cats parlaient au 5e rang et ont choisi de puiser du côté de Lévis, dans le Circuit Midget AAA. Nadeau est reconnu comme un joueur élite et devrait faire écarquiller bien des yeux. Au 7e rang, les Tigres de Victoriaville y sont allés avec un produit du Collège Marie-de-l’Incarnation, soit le défenseur Guillaume Richard. Puis cinq rangs plus tard, ces mêmes Tigres revenaient à la charge avec Maxime Pellerin, des Estacades de Trois-Rivières, tandis que Zachary Bolduc sortait 14e.



Guillaume Richard http://lhjmq.qc.ca/prospects/2019/52049902 vient de compléter sa première saison avec le Blizzard du Séminaire Saint-François (Midget AAA). Il est un ancien produit de l’Académie de hockey Denis Francoeur (AHDF).

Via le LHJMQ.qc.ca, on pouvait y lire que le jeune Richard serait assurément adulé par les partisans de sa nouvelle équipe. Habile pour faire progresser le jeu, il aime foncer vers le filet et appuyer l’attaque, ce qui laisse évidemment place à du hockey spectaculaire. Il peut diriger l’avantage numérique grâce à sa créativité et ses aptitudes pour bouger rapidement la rondelle. Il est l’un des bons patineurs chez les défenseurs et il est assuré que les 18 formations du Circuit Courteau feront de l’œil à cet espoir qui prévoit pour le moment poursuivre sa route de l’autre côté de la frontière. Il a inscrit 27 points en 38 matchs cette saison avec le Blizzard du Séminaire St-François.

Cinq échelons plus tard, les Tigres revenaient à la charge en repêchant Maxime Pellerin, des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA). Selon ce qu’on peut lire sur le LHJMQ.qc.ca, Pellerin (42 points en 42 matchs) a été utilisé à toutes les sauces par son entraîneur Midget AAA chez les Estacades de Trois-Rivières. Ses aptitudes avec la rondelle sont très intéressantes. Agile dans son transport du disque, il a la vitesse pour déborder la défensive adverse. Une fois devant le gardien, il peut aussi bien décocher un tir de qualité qu’alimenter ses coéquipiers.

L’Océanic a pris toute une chance au 14e rang en y allant avec Zachary Bolduc, également des Estacades de Trois-Rivières et ancien produit de l’Académie de hockey Denis Francoeur (AHDF). Le jeune Bolduc se disait en réflexion quant à son avenir, lui qui vient de signer avec la prestigieuse Académie Mount St Charles aux États-Unis. ( https://www.lhebdojournal.com/zachary-bolduc-en-mode-reflexion/).

Selon le LHJMQ.qc.ca, Bolduc est une bon patineur aux habiletés offensives. Formé par l’ancien entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, Denis Francoeur, Bolduc a passé trois ans au sein du programme des Panthères du Collège Marie-de-l’Incarnation de Trois-Rivières avant de faire le saut au Midget AAA avec les Estacades. Il y a inscrit 54 points en 42 parties. Devant le filet ou même le long des rampes, il est difficile à contrer grâce à une protection de rondelle efficace. Bolduc mesure déjà 5’11. Il a du temps devant lui pour ajouter du muscle à sa charpente; il pèse actuellement 163 livres.

Sans surprise, les Sea Dogs de Saint John ont opté pour Joshua Roy en tant que premier choix au total, lui qui a dominé au niveau Midget AAA la formation de Lévis.

Les Foreurs de Val-d’Or parlaient deuxième gracieuseté du choix des Sea Dogs qu’ils avaient obtenu lors d’une transaction envoyant Julien Gauthier à Saint John. Ils ont décidé de sélectionner Justin Robidas (Cantonniers de Magogo/Midget AAA), le fils de l’ancien défenseur étoile des Cataractes, Stéphane Robidas.

Au 3e rang, les Wildcats de Moncton y sont allés avec le 5e espoir, soit l’attaquant Zachary L’Heureux. Les Olympiques de Gatineau ont ensuite enchainé avec un autre attaquant, Zach Dean, répertorié au 9e rang.

De leur côté, les Cats y sont allés avec Olivier Nadeau. Toujours via le LHJMQ.qc.ca, on pouvait lire que les recruteurs sont amoureux de sa combativité et son ardeur au jeu. C’est un attaquant de puissance, capable de marquer des buts et qui rend ses coéquipiers meilleurs chaque fois qu’il touche la glace. À 6’01 et 200 livres, Nadeau n’est pas commode le long de la rampe. Son jeu physique donne un peu plus de marge de manœuvre à ses compagnons de trio. Vous aimiez Cam Neely? Vous apprécierez assurément le jeu d’Olivier Nadeau. Son leadership n’est pas passé sous le silence à Lévis, en plus qu’il y a inscrit 52 points en 31 partit, avant d’en ajouter 13 en 11 matchs éliminatoires.

Rappelons que l’an dernier, les Cats avaient deux choix de premier tour avec lesquels ils avaient mis la main sur Mavrik Bourque et Charles Beaudoin.

À PROPOS DE JOSHUA ROY (premier choix total 2019)…

Meilleur marqueur du Circuit Midget AAA en saison régulière, Joshua Roy a le physique de l’emploi. À 15 ans seulement, il mesure déjà 6’00 et pèse près de 200 livres. Les recruteurs s’entendent pour dire qu’il est l’un des meilleurs fabricants de jeu de son âge grâce à son excellente vision.

Très peu de joueurs de 15 ans possèdent des aptitudes offensives aussi développées. Joshua parvient à repérer ses coéquipiers, peu importe où ils sont positionnés dans la zone offensive.

Ce qui terrifie par-dessus tous les gardiens adverses, c’est qu’il peut aussi bien passer la rondelle qu’enfiler l’aiguille lui-même grâce à un tir des plus précis; comme en font foi ses 38 buts en 42 matchs. Il s’est aussi fait complice de 50 filets, pour terminer la saison régulière avec un impressionnant total de 88 points.

Roy a été nommé le Joueur par excellence et Meilleur espoir de 15 ans de la province lors du dernier Gala des Champions de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec. (Source : LHJMQ.qc.ca)