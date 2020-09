Repêchage du Formule Fitness: Le Climatisation Cloutier opte pour un gardien

La Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ) est toujours à préparer le lancement de sa saison 2020-2021 et puisque l’organisation du Formule Fitness de Bécancour a pris la décision de suspendre ses activités pour un an, ses joueurs ont pu être relocalisés sous forme de repêchage. Parlant aux 2e et 10e rangs, le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine a jeté son dévolu sur le gardien Gabriel Waked et sur le défenseur Simon Laliberté.

La LHSAAAQ a donc procédé audit repêchage jeudi dernier afin de permettre aux joueurs d’évoluer dans le circuit cette saison. C’est Samuel Blanchet qui a été sélectionné au premier rang par Donnacona.

Le Cap-de-la-Madeleine a ensuite mis la main sur Waked, âgé de 21 ans. Ce dernier s’est distingué la saison dernière dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) avec le Collège Français de Longueuil. Il a également déjà porté les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«Nous n’avions pas dans les plans d’ajouter un gardien à notre liste, mais avec ce repêchage spécial, nous devions prendre la meilleure valeur disponible et suite avec une discussion avec lui, il a mentionné vouloir jouer dans la LHSAAAQ cette saison. Les bons gardiens ont toujours une bonne valeur. Il sera à notre camp et nous avons hâte de le voir en action», a commenté Fabien Dubé, directeur général.

Les choix 3 à 9 ont été Antoine Demers (3e-Granby), Alexis Guilbault (4e-Saint-Hyacinthe), Jason Bell (5e-Joliette), Dave Leblanc (6e-Plessisville), Félix Landry (7e-La Tuque), Charlie Lacombe (8e-Louiseville) et Marc-André Carré (9e-Donnacona).

Laliberté fut ensuite le dixième joueur repêché. L’arrière droitier de 27 ans fera un retour dans l’organisation. Ayant débuté sa carrière au Cap-de-la-Madeleine, il a roulé sa bosse avec les organisations de La Tuque et Bécancour. Il apportera beaucoup d’expérience à la ligne bleue. «Simon (Laliberté) est un bon défenseur droitier qui bouge bien la rondelle et qui joue bien dans les trois zones. C’est un gars de la place qui a beaucoup d’expérience. Il est heureux de joindre notre groupe et de jouer dans sa ville», a ajouté M. Dubé.

Marc-André Levasseur s’est ensuite retrouvé à Granby (11e), étant suivi de Justin Blanchette (12e-Saint-Hyacinthe), Samy Hudon-Rousseau (13e-Joliette), Frédéric Lemay-Bégin (14e-Plessisville), Marc-Olivier Gilbert (15e-La Tuque) et Christopher Benoît (16e-Louiseville).

Bien que les camps d’entraînements s’amorceront ce week-end, la LHSAAAQ entend amorcer ses activités le 30 octobre prochain.