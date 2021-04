Repêchage des joueurs non canadiens: Juan Kelly à Sussex

C’est ce jeudi que se tenait le repêchage des joueurs non canadiens des Titans d’Ottawa et des Aigles de Trois-Rivières. Fait à noter que les joueurs qui ont été repêchés par les équipes américaines de la Ligue Frontier sont toutefois prêtés pour une saison.

C’est donc dire que dès que la saison sera terminée, les joueurs sélectionnés n’appartiendront plus aux équipes qui les ont choisis. Ottawa et Trois-Rivières détiennent les droits sur les joueurs qui ont été exposés au repêchage et les récupéreront au terme de la campagne 2021 de la Ligue Frontier.

Voici les joueurs non canadiens des Aigles qui ont été choisis et leurs nouvelles équipes pour l’été 2021 :

Otters d’Evansville : aucun

Y’alls de Florence : aucun

Grizzlies de Gateway : aucun

Slammers de Joliet : Keaton Sullivan

Crushers de Lake Erie : Brian Dansereau

Jackals du New Jersey : Jack Weinberger

Boulders de New York : Wilfred Salaman

Boomers de Schaumburg : Chris Clare, Tasker Strobel

Miners de Southern Illinois : Justin Ferrell, Tyler Sandoval

ValleyCats de Tri-City : aucun

Miners de Sussex : Juan Kelly

Wild Things de Washington : aucun

ThunderBolts de Windy City : Jack Strunc

Maintenant, l’Équipe Québec, formée des joueurs des Capitales de Québec et des joueurs canadiens des Titans d’Ottawa et des Aigles de Trois-Rivières, amorcera son camp d’entraînement le 14 mai au domicile des ValleyCats de Tri-City, à Troy.

L’ouverture de la saison aura lieu le 27 mai alors qu’Équipe Québec se rendra à Gateway pour y affronter les Grizzlies. L’équipe reviendra au Québec, si la situation le permet, le 23 juillet afin de jouer des parties au Stade Quillorama de Trois-Rivières et au Stade Canac de Québec.